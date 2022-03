Welle

Ein 67 Jahre alter Fahrradfahrer ist auf der L171 in Höhe der Gemeinde Welle (Landkreis Harburg) von einem Sattelzug erfasst worden und seinen Verletzungen erlegen. Der 41 Jahre alte Fahrer stoppte am Mittwochnachmittag vor einer Einmündung ab und beim Anfahren scherte unmittelbar vor ihm der Radfahrer ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Lkw erfasste den Radfahrer. Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, den Radler zu keiner Zeit gesehen zu haben. Unfallzeugen schilderten, dass der Radfahrer ohne anzuhalten unmittelbar vor dem bereits wieder anfahrenden Lkw eingeschert sei. Ein Kriseninterventionsteam betreute vor Ort die Unfallzeugen.

Von RND/lni