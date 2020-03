Emmerthal

In einer Tüte mit Altmedikamenten haben Mitarbeiter einer Apotheke in Emmerthal im Kreis Hameln-Pyrmont 10.000 Euro Bargeld gefunden. Es handele sich um ein Bündel Banknoten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Tüte mit den abgelaufenen Arzneimitteln sei bereits am 5. März von einem unbekannten Mann in der Apotheke abgegeben worden.

Erst als die Mitarbeiter das Behältnis am Dienstag öffnete, seien sie auf das Geld gestoßen. Die Polizei geht bisher davon aus, dass die Banknoten unbeabsichtigt mit abgegeben wurden. Der unbekannte Mann habe vermutlich nicht geahnt, dass sie sich in der Tüte befanden. Die Beamten suchen jetzt nach dem Eigentümer des Geldes.

Von RND/lni