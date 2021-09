Gifhorn

Ein Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 bei Schwülper im Landkreis Gifhorn gestorben. Der 38-Jährige sei in der Nacht zum Montag mit seinem Wagen in das Heck eines vor ihm fahrenden Sattelzugs geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Sattelzuges blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock und mussten betreut werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war noch unklar. Wegen der Aufräumarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Berlin für fast fünf Stunden voll gesperrt.

Von RND/lni