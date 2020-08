Cuxhaven

Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat am frühen Mittwochmorgen im Landkreis Cuxhaven ein 16 Jahre alter Jugendlicher einen Unfall mit dem Wagen seiner Schwester gebaut. Polizeibeamten fiel der Jugendliche in Hemmoor auf, als sie ihn in der Nacht in dem Auto sahen. Erst kurz zuvor hatten sie ihn in einer anderen Angelegenheit kontrolliert. Als der 16-Jährige den Streifenwagen bemerkte, fuhr er mit hohem Tempo davon, teilte die Polizei mit.

Das Auto schleuderte durch einen Garten, überschlug sich

Wegen der hohen Geschwindigkeit brachen die Beamten die Verfolgung ab, fuhren dem Wagen aber dennoch hinterher. Der 16-Jährige kam in einer Kurve nach links von der Straße ab, schleuderte durch einen Garten, überschlug sich und kam auf einem weiteren Grundstück zum Stehen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Auto beträgt rund 20.000 Euro. Den 16-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein. Eigentlich stand er kurz er davor, die Fahrerlaubnis „Begleitendes Fahren mit 17“ zu bekommen - darauf werde er wohl jetzt verzichten müssen, hieß es.

Von RND/lni