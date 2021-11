Krainhagen

Zwei Feuer in einem Pflegeheim in Obernkirchen im Landkreis Schaumburg beschäftigen die Brandursachen-Ermittler der Polizei. In mindestens einem Fall dürfte der Brand, der andere Menschen in höchste Gefahr gebracht hat, vorsätzlich gelegt worden sein.

Ein 47 Jahre alter Bewohner steht unter Verdacht. Gegen ihn wird nach Angaben der Polizei wegen Verdachts der Brandstiftung und der Sachbeschädigung ermittelt. Der Tatverdächtige soll schon einmal ein Feuer gelegt haben.

Beherzter Einsatz von couragiertem Pfleger

Die Brände waren im Abstand von nur sieben Stunden gemeldet worden. Das zweite Feuer hatte einen Großeinsatz der Lösch- und Rettungskräfte ausgelöst.

Einem couragierten Pfleger ist es wohl zu verdanken, dass niemand verletzt wurde. Im ersten Fall hatte der Mann die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehren mit einem Pulverlöscher erstickt, im zweiten das Gebäude bereits evakuiert, als die ersten Kräfte eintrafen.

Großeinsatz der Lösch- und Rettungsdienste in Krainhagen. Quelle: privat

Bewohner hat für Tatzeit ein Alibi

Für den zweiten Brand gegen 21.30 Uhr am Sonntag ist die Ursache noch unklar. Am Nachmittag hatte es in dem Zimmer bereits gebrannt. Die Ermittler gehen auch der Frage nach, ob ein verstecktes Glutnest das zweite Feuer ausgelöst hat. Das passt allerdings nicht zu der Vorgehensweise der Feuerwehr: Nach Angaben vom Einsatzleiter hatten die Freiwilligen nach dem ersten Löscheinsatz den Raum mithilfe einer Wärmebildkamera nach möglichen Brandnestern abgesucht. Diese habe keine heißen Stellen angezeigt, hieß es.

Der Bewohner des Zimmer hat für die Tatzeit ein Alibi. Nach dem ersten Brand war er in eine Klinik gebracht worden. Möglich wäre auch, dass jemand von außen Feuer gelegt hat. Die Fensterscheibe war eingeschlagen. Nach Polizeiangaben soll der 47 Jahre alte Bewohner zunächst die Gardinen angesteckt haben - aus unbekannten Gründen. Unbestätigten Informationen unserer Zeitung zufolge, soll der Mann aus Protest gehandelt haben. Er habe ein anderes Zimmer haben wollen. Ob das stimmt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Von Leonhard Behmann