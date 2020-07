Hannover

Es gibt erste Anzeichen von Hoffnung. Immerhin. Verbesserte Erwartungen der niedersächsischen Unternehmen lassen den Konjunkturklimaindikator für das zweite Quartal auf 78 Punkte springen, 28 mehr als noch im ersten Quartal. Aber die Geschäftslage, so Horst Schrage, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer ( IHK), ist auf einem historischen Tiefstand und „katastrophal“.

„Ein erneuter Lockdown ist nicht vorstellbar“, stellt Schrage fest. Die Wirtschaft werde nicht so schnell aus der Krise herauskommen. Selbst Unternehmen, die schon wieder aktiv sind, verlieren eher Geld, als dass sie es verdienen. „Das Eigenkapital schmilzt.“ Und: „Mit einer Welle von Insolvenzen in 2021 ist zu rechnen.“

Sorgen um viele Branchen

1900 Unternehmen haben sich an der Konjunkturumfrage beteiligt. Die Stimmung ist uneinheitlich. Ernährungswirtschaft, Bauwirtschaft, einige Dienstleistungsbranchen sowie Ingenieurbüros seien mehrheitlich zufrieden, so die IHK. Handel und viele Dienstleister klagen. Das Veranstaltungsgewerbe, das Messen und Kulturevents umfasst, sei nach wie vor „stark reglementiert oder geschlossen“. Auch um die Reisewirtschaft müsse man sich große Sorgen machen.

Jedes fünfte Unternehmen rechnet mit einem Umsatzrückgang von mehr als 25 Prozent. Eine Rückkehr zur Normalität haben 19 Prozent erreicht, 16 Prozent erwarten sie in diesem Jahr und im kommenden Jahr 37 Prozent. Hauptproblem: Die Nachfrage fehlt – sowohl aus dem Ausland wie aus dem Inland. Der Fachkräftemangel, im Vorjahr noch als Top-Risiko benannt, ist angesichts dieses Trends und der Sorge um wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen als Sorgenfaktor auf Platz 4 gerutscht.

„Talsohle noch nicht erreicht“

Die Industrie, so die Beobachtung der IHK, habe die „Talsohle noch nicht erreicht“. Auftragseingänge seien rückläufig, Bestände inzwischen knapp. Exporterwartungen haben sich immerhin von minus 66 auf minus 19 verbessert. Dass Geschäftsreisen und Montagen in Europa wieder ohne Hindernisse möglich sind, trage zur „Aufhellung“ in düsteren Zeiten bei.

Investitionspläne haben rasant abgenommen. Bei der Beschäftigungsentwicklungen erwarten viele eher ein Abbau von Jobs als Neueinstellungen. Trotzdem bilden Niedersachsens Unternehmen im sonst üblichen Maß aus.

„Bis zur Normalität steht uns noch ein harter Weg bevor“, meint Schrage, der zum Jahresende aus seinem Amt ausscheidet. Mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um acht Prozent müsse für 2020 gerechnet werden. Das entspricht dem Verlust an Wertschöpfung in Höhe der 25 Milliarden Euro. Der Aufholprozess werde mühsam.

Der IHK-Hauptgeschäftsführer appelliert an die Politik, „alles zu unterlassen, was Unternehmen belastet“. Das betreffe Steuern ebenso wie Bürokratie. „Am allerwenigsten braucht die Wirtschaft jetzt ein Lieferkettengesetz, das sie verpflichtet, für soziale Standards im Ausland verantwortlich zu sein.“

