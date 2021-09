Hannover

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben in Niedersachsen knapp 6,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger über die Neubesetzung der Kommunalparlamente abgestimmt. Dabei wurde die CDU stärkste Kraft. Die Partei lag nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis vom Montagmorgen mit 31,7 Prozent vor der SPD (30), den Grünen (15,9), der FDP (6,5), AfD (4,6) und der Linken (2,8), wie das Landesamt für Statistik mitteilte.

Seit rund 40 Jahren ist die CDU stärkste kommunale Kraft in Niedersachsen. Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren holten die Christdemokraten in den Landkreisen und kreisfreien Städten 34,4 Prozent der Stimmen und lagen damit vor der SPD (31,2), den Grünen (10,9), der AfD (7,8), der FDP (4,8) und den Linken (3,3).

„Das Ergebnis der Kommunalwahlen ergibt ein buntes Bild. In Niedersachsen hat die SPD heute insgesamt zwar leichte Verluste hinnehmen müssen, andererseits gibt es etliche ausgesprochen Mut machende Ergebnisse, vor allem bei den Wahlen zu den Hauptverwaltungsbeamten“, hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor Bekanntwerden des Endergebnisses gesagt.

Stichwahlen vielen Kommunen am 26. September

Vielfach stimmten die Wählerinnen und Wähler auch über die künftigen Oberhäupter in den Landkreisen ab. Dabei kommt es vielerorts zu Stichwahlen in zwei Wochen – also parallel zur Bundestagswahl am 26. September. In der größten Einheit, die Region Hannover mit rund 1,2 Millionen Einwohnern, wird es auf eine Stichwahl zwischen SPD-Bewerber Steffen Krach und seiner CDU-Konkurrentin Christine Karasch geben.

In einigen Städten hatten sich vor den Abstimmungslokalen Schlangen gebildet – etwa in Hannover, Göttingen und Osnabrück. In Hannover gaben Wähler zum Teil erst kurz nach 19 Uhr ihre Stimmen ab.

Von RND/dpa