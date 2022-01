Peine

Die Polizei hat am Mittwochmorgen einen 25-Jährigen in der Peiner Innenstadt verhaftet, der am Morgen aus dem Maßregelvollzug in Königslutter geflohen war. Der junge Mann habe sich in der Querstraße widerstandslos festnehmen lassen, sagte Peines Polizeisprecher Malte Jansen. An der Suchaktion war auch ein Hubschrauber der niedersächsischen Polizei beteiligt, der minutenlang über dem Stadtgebiet kreiste.

Polizei suchte mit großem Aufgebot

Laut Jansen habe es nach der Flucht des jungen Mannes aus Königslutter Hinweise darauf gegeben, dass dieser mit dem Zug über Braunschweig nach Peine gefahren sein könnte, was sich letztlich bestätigte. In Hannover war für die Suchaktion Luftunterstützung angefordert worden.

Die Polizei ist laut Jansen aufgrund der dynamischen Lage mit einem verhältnismäßig großen Aufgebot im Einsatz gewesen. Da der 25-Jährige zunächst rund um den Bahnhof in Peine gesucht wurde, gab es Unterstützung von der Bundespolizei aus Braunschweig und Hannover. Zusätzlich waren Kräfte aus Peine im Einsatz.

25-Jähriger hielt Polizei mehr als fünf Stunden auf Trab

Wie der Sprecher der Wolfsburger Polizei, Thomas Figge, erklärt, sei der 25 Jahre alte Insasse des Klinikums in Königslutter am frühen Morgen aus dem dortigen Maßregelvollzug geflohen. Wie, wurde nicht genannt. Mit seiner Flucht habe der junge Mann die Polizei gut fünfeinhalb Stunden auf Trab gehalten.

Gegen 3.45 Uhr hatte das Klinikpersonal in Königslutter das Fehlen des Mannes bemerkt und die Polizei alarmiert. Eine sofortige Fahndung in der Innenstadt von Königslutter blieb zunächst erfolglos. Die Polizei veranlasste umgehend Rundfunkdurchsagen, worin vor der Mitnahme von Anhaltern und einem potenziell gefährlichen Mann gewarnt wurde.

Flüchtiger versteckte sich auf Zugtoilette

In der Folge habe es der 25-Jährige unbemerkt geschafft, in den ersten Zug in Richtung Braunschweig zu gelangen und sich dort auf der Zugtoilette zu verstecken, so Figge. Zugbegleitpersonal entdeckte kurze Zeit später den Flüchtigen in dem Zug in Richtung Braunschweig und informierte umgehend die Bundespolizei. In Braunschweig angekommen sprang der Flüchtige aus dem Zug, überrannte noch einen Beamten und flüchtete weiter nach Peine. Inzwischen soll der Mann sich wieder im Maßregelvollzug in Königslutter befinden.

Von RND/PAZ