Oldenburg

Nach möglichen Impfungen mit Kochsalzlösung statt Corona-Impfstoff hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklage gegen eine frühere Angestellte des Impfzentrums in Schortens (Landkreis Friesland) erhoben. Der Frau wird Körperverletzung in 15 Fällen vorgeworfen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Laut Anklage soll die damalige Krankenschwester im April vergangenen Jahres 15 Spritzen entweder ausschließlich mit Kochsalzlösung aufgezogen oder den Impfstoff so stark mit Kochsalzlösung verdünnt haben, dass dieser nicht mehr wirkte.

Den Ermittlungen zufolge wurden die Spritzen danach von anderen Beschäftigten verwendet, die nichts von dem Handeln der Beschuldigten wussten. 15 Menschen sollen Spritzen ohne wirksamen Impfstoff bekommen haben. Hintergrund für die mutmaßlichen Taten der Frau war nach Angaben der Staatsanwaltschaft, dass sie den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisch gegenüberstand.

Der Skandal um die „Kochsalz-Impfungen“ kam Ende April des vergangenen Jahres an die Öffentlichkeit und machte bundesweit Schlagzeilen.

10.000 Menschen zu Nachhol-Impfungen aufgerufen

Die beschuldigte examinierte Pflegekraft gab laut den Ermittlern an, dass ihr eine Ampulle mit dem Vakzin zerbrochen sei. Aus Furcht vor einer Entlassung habe sie die Spritzen lediglich mit Kochsalz aufgefüllt. Später hieß es, die Ermittler könnten nicht ausschließen, dass die Frau mehrfach ausschließlich Kochsalz verwendet habe. Deshalb wurden im Spätsommer mehr als 10.000 Menschen zu Nachhol-Impfungen aufgerufen.

Von RND/epd/dpa