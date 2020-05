Koalitions-Halbzeitbilanz: Zukunft braucht Visionen

Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) und sein Vize Bernd Althusmann ( CDU) haben nach den ersten zweieinhalb Jahren Koalition eine Zwischenbilanz gezogen. Die beiden Politiker sind sich dabei einig: das laufe alles recht gut, irgendwie habe man sich eben zusammengerauft.

Die Landesregierung hat ihre Wahlversprechen gehalten, die Kita-Gebührenfreiheit verabschiedet, einen neuen Feiertag eingeführt und an der einen oder anderen Stelle den Breitbandausbau optimiert. So weit, so gut. Dass der Alltag nun anders aussieht, als noch vor ein paar Monaten, dass ein Virus uns in eine wirtschaftliche, aber auch soziale Krise stürzen könnte, hätte niemand erwartet.

Bildungsgerechtigkeit noch immer nicht erreicht

Diese neue Realität beeinflusst das Regierungshandeln. Steuereinnahmen fallen weg, Menschen rutschen in die Arbeitslosigkeit, ganze Existenzen sind bedroht. Deswegen muss die Zukunft natürlich bedeuten, dass das Land die Bürger finanziell unterstützt. Doch damit allein ist es eben nicht getan.

In einer solchen dramatischen Krise wird auch deutlich, was in der Vergangenheit versäumt wurde. Bildungsgerechtigkeit ist trotz Gebührenfreiheit immer noch nicht erreicht. Die Digitalisierung ist noch lange nicht so gut, dass tatsächlich alle Menschen vernünftig arbeiten, studieren oder lernen können. Und der Klimaschutz lässt sich auch nicht aussetzen. Es braucht Visionen, wie das Land auch mit dem Virus funktionieren kann. Denn Visionen bedeuten auch Hoffnung – und die können in einer Krise alle Menschen gut gebrauchen.

Von Mandy Sarti