Knapp ein Viertel aller Niedersachsen einmal geimpft

Hannover

Mit Stand von Montag waren es 23,4 Prozent, wie Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) in Hannover mitteilte. Damit liege Niedersachsen im Ländervergleich mittlerweile auf dem achten Platz. Rund 6,5 Prozent der Menschen seien bereits zweimal geimpft.

Allein am vergangenen Wochenende seien in den Impfzentren landesweit insgesamt 74.562 Personen geimpft worden, sagte Behrens. „Wir konnten die Impfleistung der Impfzentren zuletzt kontinuierlich steigern, allein in der vergangenen Woche auf mehr als 260.000 Impfungen.“

Noch 33.000 Ältere auf Warteliste

Auf den Wartelisten der Impfzentren stünden noch rund 33.000 Personen aus der Altersgruppe der über 70-Jährigen, erläuterte die Ministerin. Seit Montag könnten sich nun landesweit auch alle Menschen über 60 Jahre unter www.impfportal-niedersachsen.de oder der Telefonnummer 0800/9988665 auf die Warteliste für einen Termin mit dem Impfstoff von Astrazeneca setzen lassen. Diese Möglichkeit solle so schnell wie möglich auch auf die anderen Impfstoffen ausgeweitet werden.

Behrens warnte zugleich vor einer voreiligen Auflösung der Priorisierungsgruppen. „Stand heute haben wir dafür aber leider noch nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung.“ So lange der Impfstoff knapp sei, müssten Menschen mit einem hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf oder Personen, die aus beruflichen Gründen besonders gefährdet seien, vorrangig geschützt werden.

Beschränkungen für Geimpfte aufheben

Auf NDR Info-Radio sprach sich Behrens zudem dafür aus, Grundrechtsbeschränkungen für Geimpfte aufzuheben. „Das muss man sicherlich“, unterstrich sie. Niedersachsen habe in der aktuellen Corona-Landesverordnung die Durchgeimpften mit frisch Getesteten gleichgesetzt. „Also wer zwei Mal geimpft ist, muss sich, wenn er einkaufen geht oder zum Beispiel einen Besuch im Altenpflegeheim macht, nicht mehr testen.“

Von epd