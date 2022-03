Hannover

Der Grünen-Spitzenkandidat Christian Meyer fordert, dass die notwendigen Verfahren wie Umweltschutzprüfung, Raumordnung und Planfeststellung parallel laufen müssen – nicht hintereinander wie bisher.

Herr Meyer, Deutschland und Niedersachsen wollen weg vom russischen Gas und Erdöl. Ist das machbar?

Ausdrücklich ja. Die teure Abhängigkeit von Energieimporten aus menschenverachtenden Diktaturen macht uns erpressbar. SPD und CDU haben viel zu lange auf fossile Energie-Infrastruktur gesetzt. Jetzt zahlen wir den Preis für die verschleppte Energiewende. Wir müssen jetzt den Turbo anwerfen bei den Erneuerbaren Energien und eine Energieeffizienz-Offensive starten. Windkraft und Photovoltaik sind die Zukunftsenergien, die uns unabhängig von Kohle, Öl und Gas machen und gleichzeitig dem Klima helfen. Die fossilen Energieformen sind auch immer verbunden mit hohen Kosten und Risiken, wie wir jetzt merken.

Die Umstellung dürfte aber eher ein Projekt von Jahren sein.

Die neue Bundesregierung sitzt nicht mehr aus, sondern gibt uns endlich Rückenwind. Wirtschaftsminister Habeck hat über 200 Milliarden Euro für Klimaschutz bereitgestellt und gibt grünes Licht für den Ausbau der Erneuerbaren Energien. Jetzt kommt es darauf an, dass auch die Länder mitziehen und zum Beispiel die Flächen für Windenergie schnell ausweiten. Wir wollen in Niedersachsen diese Flächen von heute 1,1 Prozent auf 2,5 Prozent mehr als verdoppeln. Die große Koalition in Niedersachsen will unverbindlich 2,1 Prozent bis 2030 erreichen: Wir meinen: Wir brauchen klare Vorgaben jetzt, damit es Planungssicherheit gibt. Gleichzeitig werden wir nach einem Regierungswechsel auch für den Naturschutz für ausreichend Fläche und Förderung für Artenschutzprogrammesorgen. Und wir brauchen den Turbo bei der Offshore-Windenergie auf See. Da hat Niedersachsen riesige Potenziale und ich begrüße, dass die Bundesregierung mit dem neuen Windkraft-Auf-See-Gesetz den Ausbau noch einmal deutlich steigert. Damit können wir gerade im Strombereich Kohle und Gas ersetzen und uns unabhängiger machen von fossilen Energien.

Mehr davon, so fordert Christian Meyer: Offshore-Windenergieanlage vor der dänischen Küste. Quelle: Christian Charisius/dpa (Archiv)

„Wir brauchen den Turbo bei der Offshore-Windenergie“

Der Ausbau der Windenergie stagniert. Auch weil die Konflikte mit Anwohnern oder Naturschutz zunehmen. Wie wollen sie dieses Problem lösen?

Zur Akzeptanz brauchen wir eine stärkere Beteiligung der Kommunen an den Gewinnen bei Wind- und Solarenergie. Auch der Naturschutz kann profitieren. Wir haben klare Konzepte für den Schutz der Artenvielfalt. Dazu gehört es in Niedersachsen die FFH-Richtlinie der EU zum Schutz der Natur endlich umzusetzen, mehr Fläche für den Naturschutz auszuweisen und endlich massiv in Artenschutzprogramme zu investieren. Bei der Offshore-Windenergie ist gesetzlich vorgesehen, 20 Prozent der Einnahmen als Ausgleich in den Naturschutz zu investieren. Solche Konzepte erhöhen die Akzeptanz. Wir brauchen einen Konsens mit den Umwelt- und Naturschutzverbänden, denn die Artenkrise und die Klimakrise gehören zusammen. Deshalb schlagen wir vor, nicht kleinteilig jede Kommune die Windenergieflächen ausweisen zu lassen, sondern auf Landesebene gemeinsam die 2,5 Prozent festzulegen, wie es etwa Schleswig-Holstein tut.

„Beschleunigung und Bündelung der Planungskapazitäten“: Grünen-Spitzenkandidat Meyer fordert für Stromautobahnen neue Strategien. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (archiv)

Dann fehlen aber immer noch Leitungs- und Speicherkapazitäten.

Da würden wir uns wünschen, dass die Landesregierung so viel Energie, wie sie jetzt in den Ausbau fossiler LNG-Terminals investiert, auch mal aufbringt, um den Netzausbau und die Energiespeicherung voranzubringen. Über den Südlink reden wir seit über zehn Jahren. Da muss es eine Beschleunigung und Bündelung der Planungskapazitäten bei den Behörden geben. Die notwendigen Verfahren wie Umweltschutzprüfung, Raumordnung und Planfeststellung müssen parallel laufen – nicht hintereinander wie bisher. Die Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Und wir haben gesehen, wie schnell wir in Krisen handeln können, wenn wir nur wollen. Das Ziel ist, ein Windrad innerhalb von ein oder zwei Jahren zu planen und bauen.

Die rot-schwarze Landesregierung drückt im neuen Klimaschutzgesetz ja nicht gerade aufs Tempo. Die Solardach-Pflicht für Neubauten soll erst 2026 kommen.

Die Groko trödelt völlig beim Ausbau Erneuerbarer Energien. Sie verschiebt alles in die nächste Legislaturperiode. Solarpflicht erst in drei Jahren, Windkraftziele erst in 8 Jahren. Selbst auf den rund 3000 Landesgebäuden wurden in den letzten beiden Jahren nur 12 Solaranlagen gebaut. So kommt man nicht voran. Niedersachsen hat ein Riesenpotenzial für Solarstrom, wie eine aktuelle Studie der Leibniz Universität Hannover zeigt. In Baden-Württemberg gilt die Solarpflicht auf allen Neubauten und bei grundlegenden Dachsanierungen - letztes Jahr von Grünen, CDU und SPD beschlossen, jetzt ist sie in Kraft. So schnell kann das gehen. Und das gilt nicht nur für Neubauten, sondern auch bei grundlegenden Sanierungen. Wir brauchen auch viel mehr Anreize und Förderungen für klimaneutrales Bauen. Warum baut man immer noch Gebäude mit neuen Gas- und Ölheizungen. Davon müssen wir müssen wegkommen. Neubauten müssen klimaneutral sein.

Meyer findet: „Die Menschen leiden unter den hoen Kosten für Öl- und Gasheizungen. Quelle: Symbolbild

„Enorme Einsparpotenziale“

Was ist mit der Gebäudesanierung?

Das ist der dritte Punkt, bei dem das Land nichts umsetzt. Die Menschen leiden unter den hohen Kosten für Öl- und Gasheizungen. Gerade bei den Altbauten aus den 50iger Jahren oder noch älter schlummern enorme Einsparpotentiale. Dort sollten wir investieren und fördern. Hier wollen wir Hausbesitzer unterstützen, die ihre Gebäude warm einpacken und etwa auf Erneuerbare Wärme statt teurem Öl und Gas setzen. Sonne und Wind schreiben uns keine Rechnung, fossiles Gas von Putin schon. Mit einem Programm zur Gebäudesanierung könnte man schnell 20 bis 30 Prozent Energie einsparen. Also investieren, um dann zu sparen. So entlastet unser Konzept gerade auch Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, die in schlecht gedämmten Häusern mit fossilen Heizungen sitzen. Der Bund wird über den Klimafonds in den nächsten Jahren 60 Milliarden Euro in die energetische Gebäudesanierung und den Austausch von Öl- und Gasheizungen gegen Solarthermie und elektrische Wärmepumpen investieren. Sicher ein Kraftakt, der sich aber lohnt. Das könnte das Land unterstützen, und die Menschen beraten, damit wir möglichst viele dieser Fördergelder nach Niedersachsen kriegen. Die Preise für die Erneuerbaren Energien sinken sogar, während sie für Öl und Gas steigen.

Wann kann Ihrer Meinung nach der gesamte Energiebedarf durch Erneuerbare gedeckt werden?

Das Ziel der Landesregierung ist 2045. Wir wollen es bis 2035 schaffen. Das ist sicher ehrgeizig. Wir brauchen eine schnelle Energiewende auch für die Elektromobilität und die Transformation der Industrie. Das heißt, wir müssen jedes Jahr fünfmal so viele Windräder bauen, um auch möglichst viel grünem Wasserstoff für die Industrie selbst zu produzieren. Unter Rot-Grün waren wir zumindest erfolgreicher mit 485 Windkraftanlagen in Niedersachsen im Jahr 2017. Unter Umweltminister Olaf Lies gingen im letzten Jahr netto 82 neue Anlagen an den Start. Also: wir brauchen mehr Mut und den Dreiklang Effizienz, Einsparen und Erneuerbare. Und die Konsequenz aus dem brutalen russischen Angriffskrieg von Putin kann nur sein, den Ausbau der Erneuerbaren Energien massiv zu beschleunigen. Denn die Erneuerbaren Energien schützen nicht nur das Klima, sondern auch vor kriegerischer Erpressung und steigenden Öl- und Gaspreisen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Müssen die Grünen für den Übergang die Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken akzeptieren?

Auch Atomkraft gehört zu den teuren Energieformen, von den atomaren Risiken und der fehlenden Endlagerung, wie wir in Niedersachsen gut wissen, mal ganz abgesehen. Die Bundesregierung hat das ja geprüft mit klarem Ergebnis. Eine Laufzeitverlängerung hilft nichts, sondern bringt nur neue Probleme. Man müsste neue Brennstäbe womöglich aus Russland kaufen und eine teure Sicherheitsnachrüstung der Anlagen umsetzen, währenddessen kein Strom produziert werden kann. . Das bringt uns auch nicht über den nächsten Winter. Deshalb ist es von der Bundesregierung abgelehnt worden, was wir in Niedersachsen begrüßen. Es kann allerdings sein, so ehrlich müssen wir sein, dass übergangsweise alte Kohlekraftwerke als Reserve für den Winter bereitgehalten werden müssen. Dann müssen wir Kohlekraftwerke allerdings auch früher ganz abschalten, damit wir die Klimaziele erreichen.

Eine Alternative, oder doch nicht? Flüssiggas-Tanker im Rotterdamer Hafen. Quelle: Lex van Lieshout/dpa (Archiv)

„Vorhandene Gasspeicher füllen und verstaatlichen“

Diskutiert wird auch die Ausweitung des Gasförderung in Niedersachsen – etwa durch Fracking.

Die Debatte, in Niedersachsen mehr Öl und Gas zu fördern ist nicht nur umweltpolitisch falsch, sondern hilft uns auch nicht weiter. Im Moment wird 5 Prozent des in Deutschland verbrauchten Gases in Niedersachsen erzeugt. Wenn wir da auf 6 Prozent kommen, bringt das weniger als jedes Energiesparprogramm etwa bei Gebäuden. Und wir hätten zusätzliche Risiken – von den jetzt schon zunehmenden Erdbeben bis hin zur Grundwassergefährdung durch Fracking. Es bringt auch nichts, wie die Groko Landessubventionen für fossile LNG-Ports für importiertes Flüssiggas aus Katar zu fordern. Übergangsweise ist es wichtiger, die vorhandenen Gasspeicher zu füllen und möglichst zu verstaatlichen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass unsere Gasreserven wie der größte Erdgasspeicher in Rehden in der Hand von Putins Konzernen sind.

Wie wollen die Grünen die Bürger bei den hohen Kraftstoffpreisen entlasten?

Wir halten nichts davon, fossile Energien zu subventionieren, um Benzinpreise künstlich zu drücken. Es ist auch eher ein Marktversagen, denn aktuell steigen die Benzinpreise weiter obwohl die Rohölpreise sinken. Die aktuellen Preise sind vor allem auch so genannte „Kriegsgewinne„ der Mineralölkonzerne. Es ist gut, dass Robert Habeck das Bundeskartellamt eingeschaltet hat und zugleich ein umfassendes Entlastungspaket für alle einfordert. Wir müssen diejenigen belohnen, die Energie sparen, die Fahrgemeinschaften bilden, auf den ÖPNV umsteigen oder Tempolimits einhalten. Auch die Wirtschaft leidet und braucht Unterstützung bei klimafreundlichen Investitionen. Und wir müssen gezielt denjenigen helfen, die von hohen Heizkosten betroffen sind gerade in den unteren Einkommensgruppen. Also: Verdopplung des Heizkostenzuschlags, Kindersofortzuschlag und ein Sozialausgleich über ein hohes Energiegeld. Das hilft allen, statt Tankbons mit Steuergeld zu bezahlen, von denen nur Ölkonzerne profitieren. Die Antwort auf Putins Angriffskrieg muss eine sozial abgefederte Strategie für weniger Öl- und Gasverbrauch sein. Nur so schaffen wir die Klimaziele und befreien uns von fossiler Abhängigkeit. Sonne und Wind schicken uns keine Rechnung, Putins Öl und Gas eine sehr blutige.

Von Marco Seng