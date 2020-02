Das Klimahaus in Bremerhaven will dem Klimaschutz ein Gesicht geben – und bildet zu diesem Zweck künftig Flüchtlinge zu Botschaftern für das Thema aus. Dass ausgerechnet mit Geflüchteten gearbeitet wird, kommt nicht von ungefähr: Immerhin sei der Klimawandel eine häufige Migrationsursache, so die Organisatoren.