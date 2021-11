Bundesweit werden in den kommenden Tagen die ersten Intensivpatientinnen und -patienten verlegt. Die Nordländer nehmen zehn Erkrankte auf – weitere könnten folgen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) appelliert an die Menschen, sich impfen zu lassen – andernfalls könnten ähnliche Szenarien auch in Niedersachsen drohen.