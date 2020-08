Hannover/Gütersloh

Über drei Viertel (78 Prozent) aller in Niedersachsen amtlich erfassten Kita-Gruppen sind einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge zu groß. Dies ist der höchste Anteil bundesweit, wie die Stiftung mit Sitz in Gütersloh am Dienstag bei der Vorstellung ihres jährlichen „Ländermonitorings Frühkindliche Bildungssysteme“ mitteilte. Im deutschlandweiten Mittel sind rund die Hälfte aller Kita-Gruppen (54 Prozent) zu groß. Die ab Dreijährigen in Niedersachsen sind den Angaben zufolge sogar noch häufiger von ungünstigen Gruppengrößen betroffen (88 Prozent) als die unter Dreijährigen (77 Prozent).

Die Bildungsexpertin der Bertelsmann Stiftung, Kathrin Bock-Famulla, betonte, in Niedersachsen sei die Personalausstattung noch nicht kindgerecht, und das Qualifikationsniveau der Fachkräfte sei zu niedrig: „ Niedersachsen sollte sich in allen Bereichen verbessern.“ Ob Kinder eine gute Bildung erführen, dürfe zudem nicht vom Betreuungsschlüssel am jeweiligen Wohnort abhängen.

Anzeige

Kitas steht nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung

Nach der Studie war der Personalschlüssel der insgesamt 5.460 Kitas in Niedersachsen zum Stichtag der Erhebung (1. März 2019) nicht kindgerecht. Für 64 Prozent der Kinder in amtlich erfassten Kita-Gruppen habe somit nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung gestanden. Rein rechnerisch seien 2019 in Krippengruppen im Land durchschnittlich 3,7 Kinder von einer Fachkraft betreut worden. In Kindergartengruppen für die älteren Jungen und Mädchen waren es den Angaben zufolge acht Kinder.

Weitere NP+ Artikel

Sechs Jahre zuvor lag in Krippengruppen der Personalschlüssel noch bei 1 zu 4,2 und in Kindergartengruppen bei 1 zu 8,7. Somit habe es für beide Altersgruppen zwar eine Verbesserung der Personalausstattung gegeben. Diese sei jedoch im Vergleich zu den Entwicklungen in anderen Bundesländern für die jüngeren Kinder eher mittelmäßig und für die älteren Kinder eher gering ausgefallen. Nach Empfehlungen der Bertelsmann Stiftung sollten in Krippengruppen rechnerisch drei Kinder auf eine Fachkraft kommen und in Kindergartengruppen maximal 7,5.

Niedersachsen benötigt Gesamtstrategie

Für den weiteren Ausbau der Personalressourcen in Niedersachsen ist der Studie zufolge eine Gesamtstrategie notwendig. In den landesrechtlichen Regelungen müssten das Zusammenwirken von Personalschlüssel, Gruppengröße und Qualifikationsniveau berücksichtigt sowie verbindliche Stufen zum Ausbau festgelegt werden. Zudem dürfe der zusätzliche Personalbedarf nicht durch einen Ausbau von Ausbildungsgängen unterhalb des Erzieherinnenniveaus angestrebt werden. Eine Absenkung des Qualifikationsniveaus verschlechtere die Bildungsqualität, warnte Bock-Famulla.

Von epd