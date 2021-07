Kirchliche Schulen in Niedersachsen bekommen Gütesiegel gegen Antisemitismus

Hannover

Es verwundert sie nicht, dass auch auf ihren Schulhöfen der Begriff „Jude“ unter Schülerinnen und Schülern immer wieder ein Schimpfwort ist. Allerdings wollen die kirchlichen Schulen in Niedersachsen nicht, dass Lehrkräfte, Schulkameraden oder Schulpersonal wie Hausmeister weghören. Noch auf dem Schulhof, später im Klassenzimmer oder auch im Klassenrat, notfalls mit den Erziehungsberechtigten, wird dann gemeinsam aufgearbeitet, warum das Wort so benutzt und warum „Jude“ nicht zum Schimpfwort taugt, berichtet Pastor Gerd Brinkmann.

Das ist nur eine der Möglichkeiten, dem wachsenden Antisemitismus zu begegnen. Und das wollen die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen und die Schulstiftung im (katholischen) Bistum Osnabrück mit einem ökumenischen Gütesiegel für die Schulen auch öffentlich machen. Ende des nächsten Schuljahres soll es in den kirchlichen Schulen eingeführt werden.

Koschere Speisen in Schulmensen

Es geht nicht nur um offen oder versteckt ausgetragenen Antisemitismus, um Regeln bei Verstößen und Fortbildungen. Es geht nicht nur um den Blick zurück auf die Shoah, das Judentum „als geschichtliche Größe“. Es geht auch um gelebtes Miteinander, sagten Brinkmann, Leiter des Evangelischen Schulwerks der Landeskirche Hannover und Winfried Verburg, Vorstand der Schulstifttung im Bistum Osnabrück am Freitag. „Das Judentum gehört zu unserer Wurzel, aus der wir leben“, so Verburg. „Es kann uns nicht egal sein, wie es der Wurzel geht.“

Schulen, an denen jüdische Schülerinnen und Schüler seien, müssten religions-sensibel sein. „Da muss es in der Mensa auch koschere Speisen geben.“ Der jüdische Festkalenders müsse berücksichtigt werden, Klausuren könne man nicht am Jod Kippur, dem höchsten Feiertag der Juden, ansetzen. Und ein Grillabend der Klasse müsse nicht unbedingt am Freitagabend sein, „wo der Sabbat schon begonnen hat“. Es müsse einen interreligiösen Schulkalender geben. Denn wer eine Gesellschaft mit weniger Antisemitismus wolle, müsse an den Schulen anfangen, wissen die Geistlichen.

Von Petra Rückerl