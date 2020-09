Kindesmissbrauch: „Die Täter sind unter uns. Überall.“

Hannover

Wer die Geschichten liest, dem zieht sich der Magen zusammen: Männer, die bereits Säuglinge, kleine Mädchen und Jungen vergewaltigen, sie für schwersten Missbrauch vermieten, verkaufen, mit anderen Männern tauschen. Männer, die ihre widerlichen Taten fotografieren und filmen, um diese Zeugnisse ihrer Verbrechen mit anderen Männern zu teilen. Männer und auch Frauen, die ihre eigenen Kinder zu Sexsklaven abrichten. Die Liste der Taten, der Täter und vor allem der Opfer ist lang: Bergisch Gladbach, Münster, Lügde – der Missbrauch 2020 trägt Ortsnamen, doch die kriminellen Netzwerke ziehen sich durch die ganze Bundesrepublik, durch Europa, durch die Welt. Die Täter sind gut vernetzt, das Internet bietet ihnen alle Möglichkeiten, „und es dient auch als Brandbeschleuniger“, sagt Birgit Baron.

Die Täter sind überall, in jeder Schicht

Die Trauma-Therapeutin des Mädchen- und Frauenberatungszentrums BASTA in Stadthagen, die in der Kommission zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen mitgearbeitet hat, weiß aber auch, dass es sich beileibe nicht um ein neues Phänomen handelt: „Wir haben schon vor 25 Jahren vor organisierten pädo-kriminellen Missbrauch gewarnt.“ Baron arbeitet mit missbrauchten, vergewaltigten, sexuell gefolterten Kindern und eben auch mit Frauen, denen dies in ihrer Kinderzeit widerfahren ist. Sie sagt: „Manche möchten nicht glauben, dass es diesen Missbrauch in einem solchen Ausmaß gibt. Man denkt an das Monster am Rande der Gesellschaft, aber die Täter sind unter uns. Überall. In jeder gesellschaftlichen Schicht. In jedem Alter.“

Mutter in Missbrauch involviert

Eine ihrer Klientinnen, heute 50 Jahre alt, wurde erstmals vor 45 Jahren von ihrer Familie verkauft. „Vor der Grundschule stand ein Wagen mit drei Männern, die haben sie mitgenommen und alles mit ihr angestellt, was man sich vorstellen kann.“ Heute leidet die Frau unter verschiedenen Traumata, Angstzuständen, Bindungsstörungen, „sie hat immer ständige Blasenentzündungen, weil ihre Harnwegsröhre hoffnungslos kaputt gemacht wurde“. Die Mutter war übrigens in den Missbrauch involviert. Eine andere Klientin wurde von den Arbeitskollegen ihres Vaters vergewaltigt, „wenn die Mutter auf der Arbeit war. Immer wenn die Haare des kleinen Mädchens auf eine bestimmte Art und Weise frisiert wurden, wusste sie, dass heute wieder so ein Tag ist.“ Solche Geschichten zu hören sei Alltag in den Beratungsstellen gegen sexuellen Missbrauch.

Niedersachsen muss Kinder und Jugendliche bessser schützen (v.l.): Thurid Bleinroth (Violetta Hannover), Birgit Baron (Basta) und Lisa Schmitz (Koordinierungsstelle der Frauen- und Mädchenberatungsstellen). Quelle: Behrens

Wie ein Kind solche entwürdigenden und schmerzhaften Torturen überleben kann, ist schwer vorstellbar. Oft erst als Erwachsende haben die Mädchen (und auch Jungen) die Möglichkeit, sich therapeutische Hilfe zu holen. Wenn es sie denn gibt. „Therapieplätze für solche schweren Traumata sind rar“, weiß Birgit Baron. „Deswegen sind viele sehr lange bei uns in den Beratungsstellen, weil sich hier wenigstens jemand um sie kümmert.“ Dazu käme die Beweispflicht, um eine Therapie bezahlt zu bekommen. „Eine meiner Klientinnen hatte von ihren Torturen ihren Ärzten erzählt. Die haben ihr nicht geglaubt, sondern taten dies als psychotische Symptomatik ab.“

Keine Einzelfälle am Rande der Gesellschaft

Baron und ihre Kolleginnen in anderen Fachberatungsstellen wie Violetta aus Hannover wissen, dass dies keine Einzelfälle vom Rande der Gesellschaft sind. „Pro Schulklasse sitzen ein bis zwei Betroffene von sexualisiertem Missbrauch“, so Baron. Thurid Bleinroth von Violetta plädiert deswegen dafür, Erzieher, Pädagogen und Sozialarbeiter an Schulen so zu schulen, dass sie auf die Signale achten, die diese Kinder aussenden. „Kinder haben ganz feine Antennen, die erzählen das nur jenen, von denen sie ahnen, dass sie es aushalten.“ Aber viele Menschen seien eben nicht offen für dieses Thema. Und manchmal sitzen die Täter eben auch an den exponierten Stellen. „Das können Juristen, Polizisten, Ärzte sein“, berichtet Lisa Schmitz, Projektleiterin der neuen Koordinierungsstelle der niedersächsischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen gegen Gewalt. „Das sind perfide Strukturen, die genutzt werden, um Missbrauch zu verdecken.“ Die Täter sind oft Meister der Tarnung. In Jugendämtern etwa sei in vielen Fällen nicht auf Vorwürfe reagiert worden, „weil der Vater so nett, so witzig, so liebevoll auftrat“, erzählt Birgit Baron.

„Das Thema geht uns alle an“

Den Expertinnen ist klar, dass Kontaktpersonen, Multiplikatoren, Erzieher geschult werden müssen. Aber das allein aber reicht nicht. „Es handelt sich um ein strukturelles Problem“, so Schmitz. „Das Thema geht uns alle an.“ Und so erwarten sie von den Verantwortlichen in der Politik, erst einmal die Beratungsstellen gegen sexuellen Missbrauch personell besser auszustatten. Insgesamt mindestens 60 Vollzeitstellen müssten geschaffen werden, um den Beratungsbedarf – auch online – zu decken, um Präventionsarbeit leisten zu können, um nicht nur die akuten Fälle zu betreuen, sondern auch jene Frauen begleiten zu können, die als Kind missbraucht wurden. Um Schutzkonzepte erstellen zu können. Und aufsuchende Arbeit – etwa in Behinderteneinrichtungen oder Flüchtlingsheimen – ausüben zu können, „weil viele ja gar nicht zu den Fachberatungsstellen kommen, weil sie sie nicht kennen oder sie keine Möglichkeiten haben, sich dort zu melden“. Strukturen für eine bessere Vernetzung von Beratungsstellen mit Beschäftigten in Institutionen wie Polizei, Jugendämtern, Justiz seien vonnöten, mehr Fachpersonal müsse ausgebildet werden. Was ihnen aber auch klar ist: „Je mehr Kapazitäten es gibt“, so Thurnit Bleinroth, „desto mehr Fälle kommen ans Tageslicht. Die Zahlen waren immer extrem hoch, aber durch das Internet explodieren die noch mal“.

Das liegt auch daran, dass mit dem Leid der Kinder schnelles Geld zu machen ist. Vor allem das Darknet bietet sich an. Birgit Baron: „Wir sehen es schon in Grundschulen und auch an weiterführenden Schulen, dass Jugendliche merken, dass sich andere für Nacktfotos ihrer kleinen Schwester interessieren.“ Und dann gebe es noch jene, die mit sogenannter Kinderpornografie Geld machen können. „Aber tatsächlich ist es kein Porno, sondern eigentlich eine Kinderfolter-Dokumentation“, sagt Lisa Schmitz.

Von Petra Rückerl