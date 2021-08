Hannover

Es ist eine emotionale Debatte: Sollen Eltern ihre Kinder impfen lassen, obwohl die Ständige Impfkommission (Stiko) nur eine eingeschränkte Empfehlung für Zwölf- bis 17-Jährige ausgesprochen hat? Und übt die Politik eigentlich zu viel Druck auf das Expertengremium aus, weil Bund und Länder sich nun darauf verständigt haben, Jugendlichen in ganz Deutschland Impfangebote zu machen?

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) versteht die laufende Debatte nicht als Druck, so zumindest hat sie sich im Interview mit der NP geäußert und gleichzeitig gefordert, dass die Stiko transparent erkläre, wieso sie nur eingeschränkte Empfehlung ausgesprochen hat. Am Dienstag zeigte sie sich dann zurückhaltender, sie wolle sich an der emotionalen Debatte nicht beteiligen. Man habe sich in Niedersachsen auf Bitten der Eltern dazu entschieden, Impfangebote für Jugendliche zu machen – „das ist nicht verpflichtend“. Vielmehr sei es eine Option, falls die Ärztinnen und Ärzte nicht bereit seien, Kinder und Jugendliche zu immunisieren. Man wolle dadurch aber keinen Druck aufbauen, die ärztliche Entscheidung werde weiterhin respektiert, betonte Daniela Behrens.

28 Prozent der Jugendlichen in Niedersachsen bereits geimpft

Niedersachsen versteht sich als Vorreiter – bisher haben 28 Prozent der Jugendlichen eine Impfung erhalten. Doch die Gesundheitspolitikerinnen und -politiker von Bund und Ländern machen immer wieder auch deutlich, dass die Stiko-Empfehlung durchaus Auswirkungen auf die Impfbereitschaft habe. Möglicherweise ist deswegen nicht der Druck auf die Ärztinnen und Ärzte entscheidend, sondern vielmehr der Druck auf die Kommission, damit eben jene Medizinerinnen und Mediziner doch Kinder immunisieren.

Der Sprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte, Jakob Maske, kritisierte, dass entgegen der Stiko-Empfehlung nun mit Reihenimpfungen begonnen werde. Grund für die Zurückhaltung des Expertengremiums sei eine noch nicht ausreichend gesicherte und ausgewertete Datenlage über Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen bei Jugendlichen. „Wir machen keine große Angst vor der Impfung, aber wir wollen hundertprozentige Sicherheit für die Kinder und Jugendlichen. Und da verlassen wir uns nicht auf ein politisches Urteil über die Impfung, sondern lieber auf ein medizinisches“ sagte Maske dem Fernsehsender Phoenix.

Nur 36 von 50 Impfzentren beteiligen sich an Impfaktion

Das könnte möglicherweise auch erklären, wieso sich in Niedersachsen nur 36 von 50 Impfzentren an der Impfaktion für die junge Zielgruppe beteiligen – auch Göttingen macht nicht mit. Eva Hummers, Leiterin des Impfzentrums und Mitglied der Stiko, sagte kürzlich gegenüber der „Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen“: „Wir beobachten die Datenlage ständig weiter. Bei der Variante ist wahrscheinlich, dass sich über kurz oder lang alle Jugendlichen damit anstecken werden. Dies muss gegen die möglichen Risiken der Impfung abgewogen werden.“ Es sei die Frage, was schlimmer sei.

Die Vize-Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Marion Charlotte Renneberg, machte gegenüber der NP ebenfalls deutlich: „Die Empfehlungen der Stiko sind gemäß BGH-Rechtsprechung medizinischer Standard. Daher sollten prioritär zunächst die Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren eine Covid-19-Schutzimpfung erhalten, für die das die Stiko auch empfiehlt.“

Neben der Kritik an dem Druck auf die Stiko wird auch noch ein anderer Punkt deutlich: Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, zeigte sich überzeugt, Politik versuche, die Versäumnisse, Schule sicherer zu gestalten, wettzumachen.

Ein Punkt, der offenbar auch die Eltern in Niedersachsen beschäftigt. Michael Guder, Vorsitzender des Landeselternrats, kritisierte, dass durch die Angebote ebenfalls der Druck auf die Eltern erhöht werde. „Sie fühlten sich angesichts der Gefahren durch eine schwere Corona-Erkrankung oder durch einen Impfschaden ohnehin in einer Art Zwickmühle. „Egal welche Entscheidung sie treffen, es bleibt immer ein ungutes Gefühl.“

Von Mandy Sarti, dpa