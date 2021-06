Hannover

Seit mehr als einem Jahr ist das Leben von Kindern und Jugendlichen massiv eingeschränkt. Sie dürfen kaum Gleichaltrige treffen, der Schul- und Kitabesuch war lange gar nicht oder nur eingeschränkt möglich, an Sport- und Freizeitmöglichkeiten nicht mal zu denken. Mit Folgen: Schlafstörungen, Angstzustände, emotionale Schwierigkeiten – erste deutsche Studien belegen die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche. SPD und CDU wollen junge Menschen in Niedersachsen nun in den Fokus rücken.

Annette Schütze, jugendpolitische Sprecherin der Sozialdemokraten, sagte am Donnerstag im Landtag: „Ihre Perspektiven müssen bei Einschränkungen und Lockerungen stärker in den Blick genommen werden.“ Es müsse verstärkt darauf geachtet werden, dass die Regeln altersangemessen seien. „Für Kinder und Jugendliche ist es wichtiger, Freunde zu treffen, als dass Geschäfte und Restaurants öffnen.“ Konkret sollen Freizeitangebote in den Ferien geschaffen und Austauschprogramme wieder aufgenommen werden. Zudem fordern SPD und CDU in ihrem Antrag eine Studie, die die Situation der Kinder und Jugendlichen nach der Pandemie in den Blick nimmt.

Bund und Land stellen 200 Millionen Euro zur Verfügung

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte Ende Mai angekündigt, für ein „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona“ mit etwa Freizeitaktivitäten im Sommer eine dreistellige Millionensumme von Bund und Land mobilisieren zu wollen. Dabei gehe es im Wesentlichen nicht um das Aufarbeiten von Lernrückständen, sondern um Möglichkeiten des Erlebens nach Monaten der Isolation, so der Regierungschef. Inzwischen steht fest, dass 200 Millionen Euro bereitgestellt werden sollen.

Die Opposition moniert dabei den Zeitpunkt: Bereits seit 15 Monaten weise sie auf die Situation der jungen Menschen hin, bisher sei von Seiten der Landesregierung und der Regierungsfraktionen allerdings wenig geschehen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass SPD und CDU die Forderungen nun so spät selbst einbringen, sei „keine Hilfe für die Corona-Generation, sondern vielmehr ein Eingeständnis für die Fehler des eigenen Regierungshandelns“, zeigte sich Lars Alt (FDP) überzeugt. Er selbst gehört mit 29 Jahren zu den jüngsten Abgeordneten im Parlament und verwies deswegen auch darauf, dass seine Generation die Schulden der Krise tragen müsse, die Freiheiten aber zuletzt zurückbekomme.

Mit Blick auf die Hochschulpolitik kritisierte er, dass es für ein Wintersemester in Präsenz dringend notwendig sei, die Erstimpfungen unter den Studierenden bis Ende August vollständig durchzuführen. Da dies nicht gelinge, müssten zumindest Testzentren an den Universitäten eingerichtet werden. „Da ist aber nur Rauschen. Sie haben zu wenig getan für junge Menschen, daran ändern auch die Anträge nichts“, sagte der Liberale mit Blick zu den Fraktionen von SPD und CDU. Zudem stellte er klar: „Wertschätzung der jungen Menschen wäre, das Wahlalter auf 16 Jahre herabzusetzen.“ So könne bewiesen werden, dass die Belange tatsächlich ernst genommen würden.

Grüne kritisieren fehlende Förderrichtlinie für Kita-Tests

Volker Bajus (Grüne) kritisierte, dass die Anträge der Opposition aus den vergangenen Monaten aus „parteipolitischer Eitelkeit“ abgelehnt worden seien. Zudem beanstandete er die Summe, die von Bund und Land bereitgestellt wird. Das Land müsse ein eigenes, deutlich größeres Investitionsprogramm auf den Weg bringen.

Andernfalls würden für Freizeitaktivität pro Kind lediglich sechs Euro zur Verfügung stehen. Daneben nahm er die Kleinsten in den Blick und verwies darauf, dass weiterhin keine Förderrichtlinie für Kita-Tests durch die Landesregierung vorgelegt worden sei. „Das Sparkommissariat schadet der Pandemiebewältigung.“

Von Mandy Sarti