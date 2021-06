Göttingen

Ungewöhnlicher Fang am Göttinger Kiessee am Mittwochnachmittag: Dort wurde ein kapitaler Wels aus dem Wasser gezogen – und im Maul des Fisches befand sich eine Rotwangenschildkröte. Die gepanzerte Amphibie war zu diesem Zeitpunkt bereits tot, der Wels hatte ebenfalls keine Überlebenschance mehr und wurde von einem anwesenden Angler mit einem Schlag auf den Kopf getötet.

Wie Christina Andersch berichtet, war sie mit einem Paddelboot auf dem See unterwegs, als sie die Beine einer Schildkröte in Ufernähe erspähte. Als sie das Tier aus der Nähe betrachtete, war der Schock groß: Denn sie sah, dass der Unterleib der Amphibie im Maul des Welses steckte, der nur noch wenig zuckte.

„Ich habe versucht, die Schildkröte aus dem Maul zu ziehen – keine Chance“, sagt Andersch. Die Begegnung mit der riesigen Kreatur sei „unwirklich und unheimlich“ gewesen, betont sie. Um das etwa 1,50 Meter lange Tier aus dem Wasser zu bekommen, musste ein Seil zur Hilfe genommen werden.

Im Maul steckt eine Schildkröte

An Land war die Überraschung nicht nur ob der immensen Länge des Fischs groß: In dem weit offenstehenden Maul steckte eine Schildkröte, lediglich die Hinterbeine und ein Teil des Schwanzes ragten aus dem dunklen Schlund heraus. Die Schildkröte hatte sich in den Kiemen des riesigen Fischs verbissen, als er sie fressen wollte. „Das war keine gute Idee von dem Wels. Beide Tiere sind so wohl erstickt“, vermutete ein weiterer Augenzeuge. Die Schildkröte, weil sie keine Luft mehr bekam, der Wels, weil seine Kiemen nicht mehr funktionierten.

Der Wels habe noch ein wenig gezuckt, sei aber an einigen Stellen bereits angepickt gewesen, so der Beobachter. Deshalb habe der Angler das Tier von seinem Todeskampf erlöst und anschließend „vernünftig verwertet“, wie der Vorsitzende des Göttinger Sportangelklubs, Thorsten Bierfreund, ergänzt. Bierfreund war ebenfalls vor Ort und schätzt das Gewicht des Welses auf „30 bis 40 Kilo“.

Der Wels ist ein Allesfresser

Welse sind opportunistische Raubfische, die als Beute nahezu alles annehmen, was von der Größe her bewältigt werden kann. Den größten Anteil machen dabei meist diejenigen Fische aus, die in dem entsprechenden Gewässer dominieren, wie zum Beispiel Schleien, Rotaugen oder Karpfen. Außer lebenden und toten Fischen werden auch Amphibien, Krustentiere, Insekten, Würmer und andere Wirbellose, junge Wasservögel und auch Tauben sowie gelegentlich Pflanzen und Säugetiere, vor allem Nager, gefressen. Am Göttinger Kiessee stehen nach Auskunft von Ornithologen auch Blässhühner auf dem Speiseplan der Welse.

Der Wels ist der größte reine Süßwasserfisch Europas. Er kann in der richtigen Gewässerstruktur mit genügend Rückzugsmöglichkeiten, Futter und wenig Stress Körperlängen von bis zu eineinhalb Metern und ein Gewicht von bis zu 50 Kilogramm erreichen. Es wurden aber auch schon weitaus größere Exemplare gefangen, darunter ein 2,78 Meter langes Tier in Italien. Welse können 60 bis 80 Jahre alt werden.

Wie groß die Population der Welse im Göttinger Kiessee ist, vermag Marc Stemmwedel, Geschäftsführer des Göttinger Sportangelklubs, nicht zu sagen: „Es werden aber nicht so viele sein. Wenn die Anzahl der Futterfische zurückgeht, verringert sich auch die Zahl der Welse. Die Natur regelt das.“ Eine Gefahr für den Menschen würden die Welse nicht darstellen, sagt Stemmwedel.

Doch wie sind die Welse überhaupt in den Kiessee gelangt? Darüber lasse sich nur spekulieren, sagt Bierfreund. Er vermutet, dass die Tiere vor langer Zeit aus privaten Teichen entnommen und dort ausgesetzt worden sind.

