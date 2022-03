Kiel

In den vergangenen vier Wochen hat sich viel verändert für Alexander Grinblat. Beim letzten Besuch in seinem Laden am 24. Februar war Putins Armee gerade in die Ukraine einmarschiert. An diesem Tag begann auch für Grinblat eine neue Zeitrechnung. Der Russe betreibt ein Geschäft in Kiel. Und auch wenn er von sich selbst sagt, ein Patriot zu sein, schlägt sein Herz doch für die Ukraine. Er hat Mitarbeiter aus dem Land, er hat Angehörige in Kiew. Zwölf Verwandte aus der Ukraine leben jetzt in seinem Haus, darunter der 17-jährige Kyrylo. Wenn man Grinblat also fragt, wie es ihm geht, dann sagt er „wie immer“. Das neue „wie immer“ gilt aber seit dem 24. Februar. Und das bedeutet „ein bisschen angespannt.“

Kieler Laden führt jetzt nicht mehr „Russische Lebensmittel“, sondern „Osteuropäische Spezialitäten“

Angespannt – ganz sicher aus Sorge um die Verwandten in der Ukraine. Angespannt vielleicht auch, weil die Lage so unberechenbar ist. Und damit auch die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Denn Grinblats neue Zeitrechnung zeigt sich auch hier: Der 51-Jährige hat das „Business“ umbenannt. Er führt jetzt nicht mehr „Russische Lebensmittel“, sondern „Osteuropäische Spezialitäten“.

Den Schriftzug am Schaufenster hat er vergangene Woche angebracht. Warum? Mit einer Antwort tut Grinblat sich schwer. „Das ist nichts für die Zeitung“, sagt er zögerlich und verweist auf sein Angebot aus Waren aus dem ganzen osteuropäischen Raum, polnische Wurst und Milchprodukte, rumänisches Fleisch, Lebensmittel aus Litauen oder Weißrussland. Eines schickt Grinblat vorweg: „Es ist nicht aus Angst.“ Später wird er mehr dazu sagen.

Grinblats Solidarität mit der Ukraine kommt nicht bei allen russischen Landsleuten gut an

Rückblick. An Tag eins des Krieges sagte Alexander Grinblat wie berichtet: „Heute bin ich ein Ukrainer.“ Dafür erhielt er Zuspruch auf der Straße, besonders von Deutschen. Vier Wochen später ist die Vitrine seines Schaufensters mit einem guten Dutzend kleiner gelb-blauer Fähnchen dekoriert, und zentral in seinem Geschäft hängt die ukrainische Flagge samt Wappen von der Decke. Diese neuen klaren politischen Gesten kommen nicht überall gut an.

Von seinen eigenen Landsleuten wird Alexander Grinblat kritisiert. „Sie fragen mich, warum hängst du als Russe aus Sankt Petersburg die ukrainische Bandera, die Flagge von Nazis, in deinem Laden auf?“ Grinblat schüttelt missbilligend den Kopf, sagt aufgebracht: „Das Unverständnis dieser Kunden enttäuscht mich.“ Auch in Kiel würden viele russischstämmige Menschen der Propaganda Putins folgen – dem Narrativ, dass Russland eine Sondermilitäroperation mit dem Ziel der Entnazifizierung der Ukraine durchführe.

Russische Gemeinschaft im Norden ist gespalten

Auch im Internet findet sich Kritik an der pro-ukrainischen Haltung. Der Nutzer „Antton Golev“ kommentiert das Angebot Grinblats in der Suchmaschine Google vor zwei Wochen so: „Ich war gestern im Laden, ich war unangenehm überrascht vom politischen Engagement der Verkäufer zum Thema Ukraine-Krise.“ Von einer Gespaltenheit der im Norden lebenden russischen Community berichtete zuletzt etwa auch die Deutsch-Russische Gesellschaft in Kiel.

Für Alexander Grinblat ist das inzwischen ein Grund mehr, bei seiner Linie zu bleiben. Mit ruhiger Stimme sagt er: „Wir müssen unsere Position ganz stark zeigen, weil viele unserer Kunden Putins Politik unterstützen. Wir müssen zeigen, wir sind gegen Putins Regime, und wir sind gegen diese Aggressionen.“ Deutlich hatte Grinblat seine Haltung zwar auch zu Kriegsbeginn zum Ausdruck gebracht. Da jedoch hatte seine Maxime noch gelautet, Politik und „Business“ zu trennen. Zu schlecht für das Geschäft.

Nun stellt er fest: Für das Geschäft seien politische Statements zwar „nicht so gut, aber wenn Leute denken wie Putin, das geht nicht“. Erst gestern habe er ein unangenehmes Gespräch mit einem Kunden gehabt, der den russischen Machthaber unterstützte. Auf diese Kunden könne er verzichten. Und was ist mit dem Namenswechsel? „Natürlich ist das kein Zufall“, gibt Alexander Grinblat zu. „Das Wort Russisch ist für uns “ – er sucht nach Worten, schnipst mit dem Finger – „ist schlecht“.

Ein weiterer Kommentar bei Google könnte als Erklärung dienen. Dort schreibt Nutzer „Jonas Becht“: „Netter Laden. Nur die aktuelle Situation mit der Ukraine hindert mich an einem Einkauf. Frieden und Freiheit!“ Die Antwort: „Vielen Dank für den netten Kommentar. Wir haben aktuell auch sehr viele ukrainische und baltische Produkte im Angebot.“

Von Rieke Beckwermert/KN