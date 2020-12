Kekse backen statt Konzert: Wie Angelo Kelly an der Ostsee Weihnachten feiert

Warnemünde

Der letzte gemeinsame Auftritt in diesem Jahr ist absolviert – für den Sänger Angelo Kelly, Ehefrau Kira und die fünf gemeinsamen Kinder steht jetzt Weihnachtsruhe auf dem Programm. Seit November lebt die Großfamilie nun in Warnemünde – und bleibt dort nicht nur für die Feiertage, sondern bis ins neue Jahr. Angelos Ehefrau Kira Kelly, geborene Harms, stammt aus dem Ostseebad. „ Irland ist zwar unser Zuhause, aber Warnemünde immer meine Heimat“, sagt die 41-Jährige.

Auch der Sänger selbst besteht auf regelmäßigen Besuchen an der Ostsee. „Für mich ist Warnemünde der schönste Ort in ganz Deutschland. Hier hat man noch das Gefühl von heiler Welt“, sagt der 38-Jährige der „ Ostsee-Zeitung“. Und in diesem verrückten Corona-Jahr sei das besonders wichtig.

Weihnachtsalbum statt Tournee

Ums Heimkommen zu Weihnachten geht es auch in Kellys neuem Song „Coming Home for Christmas“, einem von drei eigenen Titeln auf dem gerade erschienenen Weihnachtsalbum. „Wir sind direkt auf Platz 2 der Charts gelandet. Nur AC/DC sind besser – aber ich gönne es den alten Herren“, sagt er lachend.

Zur Galerie Für den Videodreh zur neuen Single „Coming Home for Christmas“ konnte Angelo mit Ehefrau Kira und den fünf Kindern schon einmal Weihnachten vorfeiern.

Schon seit mehreren Jahren hätte er den Wunsch gehabt, mit Frau und Kindern ein neues Weihnachtsalbum zu produzieren. „Weil sich seit der letzten Platte 2015 auch unsere Stimmen verändert haben und wir uns an andere Klassiker herantrauen können“, so Angelo Kelly. Durch den Ausfall der geplanten Tour hätte die Familie nun ihre ganze kreative Kraft in die CD stecken können. „Corona hat in vielerlei Hinsicht nicht geholfen – aber dem Album hat es gut getan.“

Dienstreise ins Hotel am Leuchtturm

Passend zur neuen Single hat Angelo Kelly auch ein Musikvideo gedreht – und darin sogar seine Wahlheimat eingebaut. Wer genau hinschaut, kann Szenen aus Rostock und Warnemünde entdecken. „Wir haben die Hauptsequenzen zwar bei uns zu Hause in Irland gedreht“, erzählt der Sänger. Als am Ende noch einige wichtige Aufnahmen fehlten, entschloss er sich dann aber, in seinem zweiten Zuhause noch einmal vor die Kamera zu treten. Die Bilder aus dem Zug und vom Bahnhof entstanden in der Hansestadt.

Weihnachtsalbum und eigene TV-Sendung Auf seinem neuen Album „Coming Home for Christmas“ lässt Angelo Kelly mit seiner Familie Weihnachtsklassiker neu erklingen. Aber auch drei eigene Lieder sind dabei. Eines stammt sogar aus der Feder von Ehefrau Kira. Die CD ist seit dem 27. November erhältlich und schaffte es direkt auf Platz 2 der Albumcharts. Wie er mit seiner Familie Weihnachten feiert, zeigt Angelo Kelly in einer eigenen Folge der TV-Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“, die am 8. Dezember um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt wird. Wer die Folge verpasst, kann sie auch über das Portal TVnow streamen. „Dafür haben wir Weihnachten vorgefeiert. Zusammen mit meinem Bruder Joey, seiner Frau und den Kindern“, erzählt Angelo Kelly. Auch die Ehrlich Brothers haben einen magischen Auftritt, genau wie Sänger Gil Ofarim, den Angelo seit den 90er-Jahren kennt.

„Und das Zimmer, in dem ich einsam sitze und mich nach zu Hause sehne, gehört zum Hotel am Leuchtturm“, verrät Angelo grinsend. „Das Verrückte ist: Eigentlich handelt das Lied von der Sehnsucht nach dem Zuhause – dabei war ich ja schon in Warnemünde und ganz nah bei meiner Familie.“ Die Erlaubnis zum Hotel-Dreh hätte er nur erhalten, weil es sich dabei quasi um eine Dienstreise handelte. So allein in der normalerweise gut gebuchten Herberge zu sitzen, hätte ein beklemmendes Gefühl ausgelöst. „Weil es zeigt, wie hart die Krise viele trifft.“

Geschenke gibt es erst am 25. Dezember

Beim gemeinsamen Video-Weihnachtsfest mit der Familie sei es dann auch eher lustig als besinnlich zugegangen. „Weil die Kinder Dinge, die sie schon haben, als Geschenk ein- und dann wieder ausgepackt haben“, erzählt der fünffache Vater, der bei der eigentlichen Bescherung auf Traditionen setzt. „Auch wenn wir in Deutschland feiern – Geschenke gibt es erst am 25. Dezember morgens. Das haben wir schon immer so gemacht. Selbst dann, als wir drei Jahre im Wohnmobil gelebt haben und Weihnachten in Spanien waren“, so Kelly.

Heiligabend ginge es traditionell in die Kirche, danach würde ein eher leichtes Essen serviert. „Wir hoffen, dass wir gemeinsam zum Gottesdienst können, sind dafür auch schon mit mehreren Gemeinden im Gespräch“, erzählt Kira Kelly. Da in Irland die Dorfkirchen während der Pandemie geschlossen waren, der sonntägliche Messegang für die Familie aber dazugehört, hätten sie bereits Erfahrung mit Internet-Gottesdiensten. Aber Heiligabend in der Videokonferenz – das sei für sie die denkbar schlechteste Vorstellung.

Botschafter für Rostock und Warnemünde

Dass Angelo und Kira Kelly mit den Kindern in diesem Jahr das Fest in Warnemünde verbringen, liege vor allem an den strengen Lockdown-Regeln in Irland. Ein Besuch von den Eltern sei da ausgeschlossen gewesen. So feiern nun alle im Ostseebad – ob Kiras Bruder aus Dänemark kommen kann, sei aber noch unklar. „Wie alle anderen warten wir die Entwicklung ab“, sagt Angelo Kelly. Klar sei nur, dass mit Schwiegervater Detlev Harms gefeiert würde.

Gemeinsam mit dem früheren Warnemünder Bürgermeister hat sich Angelo Kelly auch schon fürs Ostseebad engagiert. „Ich habe mal zwei Tage auf der Straße gespielt und Spenden für den Umgangsbrunnen gesammelt“, erinnert sich der Sänger, der sich als Botschafter der Region versteht. „Seit 20 Jahren erzähle ich in aller Welt, wie schön es in Rostock und Warnemünde ist. Dass ich dafür noch keine Ehrenbürger-Plakette bekommen habe, macht mich schon ein bisschen traurig“, erklärt Kelly grinsend, während Ehefrau Kira in Gelächter ausbricht.

Gratiskonzert im Sommer 2021 geplant

Im kommenden Jahr hat das Paar besonderen Grund zum Feiern – ihr Kennenlernen ist dann 30 Jahre her. „Im Sommer 1991 haben wir uns während der Hanse Sail als Kinder getroffen“, blickt Angelo zurück. Seine singende Familie hätte damals hinter dem Hotel Neptun die Zelte aufgeschlagen. Aus Anlass dieses Jubiläums plane er, mit seiner eigenen Großfamilie ein Gratiskonzert für alle Warnemünder, Rostocker und Touristen zu geben. Am liebsten am gleichen Ort wie damals. Gespräche dazu würden bereits laufen. „Denn die Warnemünder wissen schon, dass sie mich nicht wieder loswerden.“

Von Claudia Labude-Gericke/RND