Von Stand zu Stand schlendern, filigrane Vasen oder edlen Schmuck bewundern und mit den Schöpfern der Kunstwerke ins Gespräch - das macht für viele Besucher den Charme von Kunsthandwerkermärkten aus. Angesichts der Corona-Pandemie sind in diesem Jahr in Niedersachsen jedoch fast alle solche Märkte ins Wasser gefallen. Am meisten zu schaffen macht es den Gestaltern, dass auch Weihnachtsmärkte und die vorweihnachtlichen Branchentreffen ausgefallen sind. „Im Vorlauf zu Weihnachten, so ab Oktober, da macht man zwei Drittel des Umsatzes“, sagt die in Wennigsen bei Hannover lebende Weberin Dora Herrmann, die auch Vorsitzende der Arbeitsgruppe Kunst-Handwerk-Design Hannover ist. Die Weberin ist deutlich: „Die Situation ist eine Katastrophe für alle Kunsthandwerker.“

„Es ist für uns schon existenziell“, sagt auch die Worpsweder Keramikerin Ingrid Ripke-Bolinius. „Da werden nächstes Jahr einige Insolvenzen reinrappeln.“ Wie viele ihrer Kollegen ist sie auf fachspezifischen Märkten und Kunsthandwerkermärkten statt auf gewöhnlichen Weihnachtsmärkten präsent.

Kunsthandwerkermärkte gänzlich ausgefallen

Zusammen mit der Goldschmiedin Regina Blome-Weichert etwa organisierte Ripke-Bolinius den Worpsweder Kunsthandwerkermarkt. Doch dieses Jahr fiel die Veranstaltung Ende November dem Lockdown zum Opfer. Neben Kunsthandwerkern aus der Region luden die Organisatoren auch stets Gastaussteller ein. „Wir hatten Zulauf von Leuten, die wirklich interessiert sind“, sagt Goldschmiedin Blome-Weichert.

Angesichts der gestrichenen Märkte suchen die Kunsthandwerker nun nach Alternativen. „Ich habe jetzt einen Online-Shop eingerichtet“, berichtet etwa die Keramikerin. Neben der Mobilisierung der bestehenden Kundschaft ist die Gewinnung neuer Käufergruppen eine Herausforderung. Das Netz ersetze zudem nicht den persönlichen Kontakt. „Selbst wenn man die Internetseite hat: Die Leute wollen das Produkt erfassen und begreifen. Menschen, die Kunsthandwerk kaufen, wollen das Persönliche, den Typ Mensch sehen.“

Verkauf im Internet gestaltet sich schwierig

Das findet auch auch Regina Blome-Weichert. „Das persönliche Gespräch ist unheimlich wichtig“, meint sie. Eine Herausforderung ist für Dora Herrmann zudem die möglichst authentische Präsentation der Produkte im Netz, etwa in puncto Farben. „Das ist eine Sache, die kann man über das Internet nicht überbrücken.“

Weberin Herrmann stellt fest, dass Kunsthandwerker zunehmend Orte nutzen, die schon da sind - etwa per Auslagen in Geschäften oder durch Einrichtung von sogenannten Pop-Up-Läden in leerstehenden Geschäften, die nur für eine begrenzte Zeit geplant sind.

Werkstattbesuche sind besonders beliebt

Auch Werkstattbesuche sind bei Kunden beliebt. Die Meisterin des Webstuhls etwa selber schiebt ein Mal in der Woche Ladendienst im Kunsthandwerkszentrum Spritzenhaus in Wennigsen. „Es ist hochwertiges Kunsthandwerk, das wir vertreten“, sagt die Weberin. „Wir legen sehr viel Wert auf gute Materialien und Qualität.“ Die Wertigkeit entdeckten jetzt zunehmend jüngere Kunden, die nach Stücke suchen, die fürs Leben sind.

Worpswede hat eine lange Kunsthandwerkstradition, viele Künstler arbeiteten Hand in Hand mit den Werkstätten. Das Kunsthandwerk müsse heutzutage eine neue Wertschätzung bekommen, fordert Regina Blome-Weichert. „Es wird gar nicht gesehen, dass wir Teil der Kulturlandschaft sind“, bedauert auch Dora Herrmann. „Wir müssen uns immer rechtfertigen.“ Es gebe keine Förderung, keine Stiftungen, Kunst werde vielfach höher geachtet als Kunsthandwerk. In anderen europäischen Regionen sei das anders. „Etwa in Skandinavien und England. Dort haben sie ein extra Ministerium für Kunsthandwerk.“

