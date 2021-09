Kein Verdienstausfall für Ungeimpfte - was hinter der Regel steckt

Hannover

Für Ungeimpfte wird das Leben deutlich unbequemer. Künftig soll in Niedersachsen bei steigender Krankenhausbelegung in einigen Bereichen nur noch 2G gelten, für Corona-Tests muss ab Mitte Oktober selbst gezahlt werden. Zudem sollen Menschen ohne Corona-Schutzimpfung künftig keine Entschädigung mehr erhalten, wenn sie in Quarantäne müssen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) machte bei seiner Regierungserklärung im Landtag deutlich: „Der Grundgedanke dieser Einzelmaßnahmen besteht darin, dass nicht die Allgemeinheit die Kosten und die Folgen tragen soll, wenn sich Bürgerinnen und Bürger gegen ein sicheres und kostenfreies Impfangebot entscheiden.“ Doch was hat es mit der Änderung auf sich? Gilt sie auch, wenn Ungeimpfte an Covid-19 erkranken und werden Menschen in der Folge einfach nicht mehr zur Ärztin oder zum Arzt gehen, wenn sie keine Schutzimpfung haben, aber Symptome?

Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Niedersachsen gibt Entwarnung: Sollten Menschen krankheitsbedingt ausfallen und arbeitsunfähig geschrieben werden, wird der Lohn weiterhin gezahlt – ganz unabhängig davon, ob die Menschen geimpft oder ungeimpft sind.

Zahlungseinstellung gilt nicht bei Infektion

Anders ist das aber, wenn die Menschen in Quarantäne müssen, weil sie Kontaktperson von Infizierten sind. Normalerweise übernimmt dann der Staat die Kosten – bei Ungeimpften fällt das aber künftig weg. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) erklärte bereits in der vergangenen Woche: „Das Land erstattet den Verdienstausfall für alle Betroffenen mit einem rechtmäßigen Anspruch. Bei Personen, die aufgrund einer hohen Impfpriorisierung schon lange ein Impfangebot erhalten haben, entfällt dieser Anspruch schon heute.“

Inzwischen hätten alle Menschen in Niedersachsen die Option bekommen, sich einfach und unkompliziert impfen zu lassen. „Vor diesem Hintergrund halte ich es für angezeigt und auch für rechtlich geboten, dass mit dem Auslaufen des kostenlosen Testangebots Mitte Oktober die Einstellung der Entschädigungszahlungen für alle ungeimpften Erwachsenen geprüft wird, sofern keine medizinischen Gründe gegen eine Impfung sprechen.“

Augenblicklich übernimmt das Land noch alle Verdienstausfälle, sofern sie rechtmäßig sind. Anders ist das aber beispielsweise, wenn eine Pflegekraft, die bereits Anfang des Jahres die Möglichkeit zur Immunisierung hatte, noch immer nicht geimpft ist – dann werden bereits jetzt Zahlungen eingestellt. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, das nach Aufhebung der Priorisierung im Juni, Mitte Oktober alle Menschen die Möglichkeit hatten, eine Impfserie abzuschließen.

Von Mandy Sarti