Lauenhagen

Der Fall von Katzenpocken in Lauenhagen und Nienstädt im Kreis Schaumburg ist besonders dramatisch, weil sich eine Tierarzt-Helferin angesteckt hat und an der Hand operiert werden musste. Gleichzeitig verweist er auf einen Missstand, der viele ländliche Gemeinden plagt. Katzen-Rudel gründen am Rand von Dörfern eigene „Staaten“, die in denen oft Not und Elend schwären. Mitverantwortlich sind Tierfreunde, die die Katzen-Staaten durchfüttern, dazu Kommunen, die die Augen vor dem Problem verschließen.

Tierheim-Chefin lobt schnelle Reaktion der Gemeinde

Was den Umgang mit den Katzenpocken angeht, die am Rand von Lauenhagen aufgetreten sind, lobt Kerstin Kassner die Gemeinde. „Bürgermeister Siegbert Krickhahn hat schnell reagiert und zusammen mit Bauhof-Mitarbeitern etwa ein Dutzend verwilderter Katzen eingefangen“, sagt die Leiterin des Tierheims Stadthagen.

Die Einrichtung ist meist die erste Station für derartige Katzen, bevor sie vom Tierarzt untersucht werden. In diesem Fall übernahm das die Volksdorfer Praxis von Sandra Schuster, die auch die Katzenpocken nachwies. Eine Mitarbeiterin, die eines der Lauenhäger Kätzchen zum Aufpäppeln mit nach Hause genommen hatte, infizierte sich schließlich mit dem Virus.

Kritik an der Samtgemeinde: Hinweise verlaufen im Sand

Grundsätzlich ist Tierheim-Chefin Kassner jedoch mit vielen Kommunen unzufrieden, was den Umgang mit wilden Katzen betrifft. Dies gilt zum Teil auch für den Lauenhäger Fall. „Wir haben vor zwei Jahren die Samtgemeinde Niedernwöhren darauf hingewiesen, dass die Dinge aus dem Ruder laufen“, sagt Kassner. Anlieger hätten aber den Verdacht zurückgewiesen, dass sie die Katzen füttern. Dann verlief die Sache im Sand.

Weil wilde Katzen-Rudel inzwischen viele Bürgermeister beschäftigen, haben die Kommunen Verordnungen erlassen. In der Version der Samtgemeinde Niedernwöhren heißt es: „Halter, die ihrer Katze die Möglichkeit gewähren, sich außerhalb der Wohnung zu bewegen, haben diese zuvor kastrieren und mit einem Mikrochip kennzeichnen zu lassen.“ Das soll verhindern, dass unkastrierte Dauer-Ausreißer „Staaten“ gründen (Fachleute reden nicht von „Rudeln“, sondern von „verwilderten Populationen“).

„Wer wilde Katzen füttert, betreibt das Gegenteil von Tierschutz“

Interessant ist Paragraf 5 der Verordnung: „Als Halter gilt auch, wer einer freilaufenden Katze regelmäßig Futter zur Verfügung stellt.“ Tierheim-Leiterin Kassner sagt: „Diesen Paragrafen kennt kaum jemand.“

Kassner lässt keinen Zweifel daran, dass sie die Regelung sinnvoll findet: „Wer wilde Katzen füttert, betreibt das Gegenteil von Tierschutz.“ Oft werde das Problem kleingeredet, nach dem Motto: „Ach, die meisten Katzen holt doch sowieso der Fuchs, und der Rest landet unter dem Auto.“

Wer unkastrierte und/oder ungechippte Katzen frei laufen lässt, begeht laut Verordnung eine Ordnungswidrigkeit. Die Geldbuße kann bis auf 5000 Euro hochschnellen. Kerstin Kassner kritisiert, dass die Kommunen das Problem viel zu selten in den Blick nehmen. „Die Verordnung liest sich gut“, sagt sie, „aber wem hilft das, wenn sie nicht durchgesetzt wird?“

Einer der Gründe für die Laissez-faire-Haltung der Kommunen dürfte sein, dass an ihnen die Kosten für Kastration und Chippen hängen bleiben. Bei einem weiblichen Tier sind das etwa 160 Euro.

Wilde Katzen machen vielen Gemeinden Probleme

Wie sehr die wilden Katzen die Gemeinden inzwischen bedrängen, zeigt ein Programm, das das Land gerade aufgelegt hat. Mit seiner Hilfe werden Tierärzten die Kosten erstattet, die bei der Kastration anfallen. Der Druck muss groß sein, wie Kerstin Kassner belegen kann: „Eine Woche nach dem Start des Programms waren von den 380.000 Euro, die im Topf liegen, schon 170.000 Euro abgerufen.“ Eine ähnliche Aktion gab es auch 2018 schon einmal.

Sowohl Tierheimleiterin Kassner als auch Tierärztin Schuster ist jedoch wichtig, über all den finanziellen und juristischen Aspekten das Wohl der Katzen nicht zu vergessen. „Hunger, Krankheiten, bis zu viermal im Jahr Junge: Das Leid der Streuner ist oft unermesslich groß“, sagt Kassner. Sie fordert deswegen, weibliche Tiere schon im Alter von einem halben Jahr kastrieren zu lassen.

Von Arne Boecker