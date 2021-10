Hannover

Karoline (Karo) Otte ist 25 und ist bei der Bundestagswahl über die Liste der Grünen ins Parlament eingezogen. Sie hat bis 2019 Verwaltungsbetriebswirtschaft studiert und arbeitete vor dem Einzug in den Bundestag in der Personalabteilung und der Bauaufsicht beim Landkreis Göttingen.

Frau Otte, der Bundestag ist auch Ihretwegen so jung wie seit Jahrzehnten nicht mehr – wie optimistisch sind Sie, dass die Themen junger Menschen mehr Beachtung finden werden?

Ich merke die Veränderung jetzt schon. Die Wahl hat gezeigt, dass gerade junge Menschen die CDU abgewählt haben und sich eine neue Form der Regierung wünschen. Und muss die Ampel-Koalition jetzt gerecht werden. Junge Menschen waren zudem nie so präsent wie jetzt – auch bei den Grünen nicht. In der vergangenen Wahlperiode war niemand in der Fraktion unter 35, das ist jetzt anders.

Koaltionsverhandlungen: Otte fordert Nachschärfungen beim Klimaschutz

Welche Themen gehören jetzt in den Mittelpunkt?

Natürlich ist der Klimaschutz wesentlich. Wir müssen uns der Herausforderung der Zeit stellen und Lösungen finden, damit das Leben auch in 20 Jahren auf diesem Planeten noch möglich ist. Aber daneben merke ich, dass viele junge Menschen auch bei anderen Themen das Gefühl haben, dass der Staat für unsere Interessen nicht einsteht. Bei der Digitalisierung hat er versagt, es gibt keine vernünftige Infrastruktur auf dem Land und das ÖPNV-Angebot entspricht nicht den Bedürfnissen meiner Generation.

Um das umzusetzen, müsste doch aber noch mehr kommen als das, was bisher im Sondierungspapier steht, oder?

Es muss eindeutig noch nachgeschärft werden, damit wir unseren Ansprüchen gerecht werden. Deswegen gehen wir an diesem Freitag auch gemeinsam mit Fridays for Future auf die Straße. In dem Papier stehen aber auch gute Punkte: Es ist ein Erfolg der Grünen, den Kohleausstiegstermin infrage zu stellen. Daneben ist das klare Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel auch ein Bekenntnis zu wesentlichen Fakten.

Sie sind 25 und inzwischen seit elf Jahren bei den Grünen. Welches Thema hat Sie politisiert?

Ich bin zu den Grünen gekommen, weil meine Mutter meinte, ich bräuchte ein Hobby. Deshalb zu einer politischen Jugendorganisation zu gehen, war vielleicht der Versuch ein bisschen zu rebellieren. Klimaschutz und die Feststellung, wie viel hier seit Jahrzehnten falsch läuft, war für mich der Grund zu den Grünen zu kommen.

Die Grünen wollen das Wahlalter herabsetzen. Kritikerinnen und Kritiker haben Bedenken, dass das zu früh zu viel Verantwortung ist, was entgegen Sie?

Bis vor einem Jahr hätte ich ausschließlich geantwortet, wie bemerkenswert es ist, was Fridays for Future erreicht haben. Während der Pandemie haben daneben gerade junge Menschen gezeigt, wie sehr sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und zu verzichten. Denn die Freiheitsrechte der Jugendlichen wurden mit massiven Instrumenten beschnitten und dafür haben sie nichts zurückbekommen – schon gar kein Vertrauen. Das ist ein Zeichen dafür, dass es mehr junge Menschen in der Politik braucht und dass sie mehr Mitbestimmungsrechte erhalten müssen.

Von Mandy Sarti