Hannover

Eigentlich befindet sich Anne Prettin (49) gerade im Urlaub, mit der Familie ist sie nach Dänemark gesegelt. „Wir sind hier fast die einzigen Gäste gerade“, erzählt sie. Und um in Ruhe mit der NP zu telefonieren, schickt sie ihren Mann und die Tochter von Bord. „Das ist zwar kalt“, weiß sie, „aber wegen der frischen Luft sind wir ja hergekommen.“

Und? Was hat die Familie gesagt?

Sie meinen wegen des Buchs? Wegen der „Vier Gezeiten“?

Genau, denn die spielen doch vorwiegend auf Juist. Und Ihr Mann, also auch ihre Schwiegerfamilie, stammt schließlich von dort.

Und nicht nur das, ein Teil der Familie lebt sogar noch da (lacht)! Darum hatte ich tatsächlich ein wenig die Sorge, ob sie verstehen würden, dass es sich um eine rein fiktive Geschichte handelt. Haben sie aber. Es ist keiner zu mir gekommen und hat gefragt, wer von den Romanfiguren er nun sei oder so. Gar nicht. Die Reaktionen waren im Gegenteil überwiegend positiv, sie haben gelobt, die Geschichte sei gut recherchiert.

Juist-Roman: "Die vier Gezeiten" von Anne Prettin. Quelle: Lübbe Verlag

Inselgeschichte aus erster Hand

Warum haben Sie denn überhaupt Juist als Schauplatz gewählt?

Zum einen, weil ich ganz einfach viel über Juist wusste. Als Kind war ich schon häufig dort, wir haben in Oldenburg gewohnt und Urlaube häufig auf Juist oder auch auf Langeoog, Wangerooge oder Spiekeroog verbracht. Dann natürlich durch meinen Mann und dessen Familie, dadurch sind viele Kontakte entstanden, so dass ich viel über die Inselgeschichte aus erster Hand erfahren habe. Einige Gesprächspartner waren um die 100 Jahre alt, die wussten wahnsinnig viel. Und dann finde ich die Insel ganz einfach reizvoll.

Was genau reizt Sie daran?

Juist ist eine Insel voller Gegensätze. Zum einen stillt sie die Sehnsucht nach Natur, ist autofrei, der Blick aufs Meer ist unverbaut. Und gleichzeitig ist Juist sehr aus der Zeit gefallen, insbesondere aus dieser schnelllebigen Zeit. Die Fähre legt nur einmal am Tag an, meine Eltern haben früher im Urlaub nur die Zeitung vom Vortag bekommen, aber das war völlig in Ordnung, es war eben so. Man konnte auch nur einmal am Tag abreisen, es ist eine völlige Abhängigkeit von den Gezeiten. Dann ist da die persönliche Enge: Jeder kennt jeden, für die einen ist das ein Segen, für andere ein Fluch. Auf alle Fälle hat jede Familie schon jemanden auf dem Wasser verloren, der Kampf gegen die Sturmfluten hat die Bewohner abgehärtet, aber auch zusammengeschweißt. So sehr, dass die Einheimischen sogar früher den Urlaubsmonat November, wenn die Insel leergefegt war, fast geschlossen in einem Ort auf Fuerteventura verbracht haben (lacht).

Nur einmal pro Tag zu erreichen: Der Fährverkehr nach Juist ist wegen der Tide eingeschränkt. Quelle: dpa/Carmen Jaspersen

Familie über vier Generationen

Im Roman erzählen Sie die Geschichte vor allem der Frauen der fiktiven Familie Kießling. Sie begleiten sie über 70 Jahre oder vier Generationen lang. Auch während der Zeit der Nazi-Diktatur.

Das stimmt, und das war einer der wenigen Kritikpunkte, die ich gehört habe: Einige konnten sich nicht vorstellen, dass die Insel je so braun gewesen sei, wie ich es beschreibe. Das war sie aber.

Es geht unter anderem um die Schule am Meer, sie schildern, wie jüdische Schüler dieses Internats, aber auch jüdische Gäste und Unternehmer von der Insel vertrieben wurden. Dazu ist im vergangenen Jahr auch Sandra Lüpkes Roman „Die Schule am Meer“ erschienen.

Genau, und sie beschreibt die Zeit auch so, sie war einfach so.

Und als nächstes widmen Sie sich Oldenburg? Das wäre nach Juist, also dem Herkunftsort Ihres Mannes, doch nur fair.

Tatsächlich schreibe ich schon am nächsten Roman. Es wird wieder eine Familiengeschichte über ungefähr 60 Jahre, die kurz nach der Wiedervereinigung endet. Im Kern geht es um eine Familie aus der Uckermark, deren Fluchterfahrung und Neubeginn im Westen. Vielleicht spielt der sogar in Oldenburg, aber mehr verrate ich noch nicht (lacht).

Autofrei: Auf Juist transportieren die Gäste ihr Gepäck in Handkarren ins Quartier. Quelle: Ostfriesland Tourismus

Teestube als Lieblingsort

Dann verraten Sie wenigstens noch Ihren Lieblingsort auf Juist.

Oh, das ist ein wunderbarer Ort: das Lütje Teehus, die urigste Teestube, die ich kenne, ich liebe sie. Nach einem Strandspaziergang dort in dem alten Reetdachhaus einen Tee trinken, das ist perfekt.

Richtig mit ostfriesischem Wölkchen?

Oh, Sie spielen auf die Art an, wie die Ostfriesen ihren Tee trinken. Damit bin ich beim ersten Mal bei den Schwiegereltern gleich durchgefallen, ich habe alles falsch gemacht (lacht). Ich hatte nicht zuerst den Kluntje in die Tasse gegeben, sondern die Sahne und dann habe ich auch noch alles verrührt. Aber das passiert mir nicht mehr: Erst den Kluntje in die Tasse, den Tee drauf gießen und horchen, wie es knackt, dann einen Klecks Teesahne hineingeben, beobachten, wie sich das friesische Sahnewölkchen im Tee ausbreitet. Und dann ohne umzurühren in Lagen den Tee trinken: Erst die sahnige Schicht oben schmecken, dann die bittere in der Mitte und zum Schluss die süße am Tassenboden. Am besten im Lütje Teehus auf Juist, das ist perfekt!

NP-Visitenkarte: Anne Prettin * 26. Dezember 1971 in Böblingen. Anne Prettin kommt in Baden-Württemberg zur Welt. Als der Vater eine Arztpraxis in Oldenburg übernimmt, zieht die Familie um und Anne Prettin wächst in Niedersachsen auf. Sie studiert Politik und Soziologie in Genf, Freiburg, Hamburg und Bordeaux, wird Redenschreiberin unter anderem für den Hamburger Ersten Bürgermeister. Vor fünf Jahren veröffentlicht sie ihren ersten Roman gemeinsam mit einer Freundin, ein zweiter folgt („Geschichten über Frauen zwischen 30 und 40“). „Die vier Gezeiten“ ist Anne Prettins Solo-Erstling. Mit ihrer Familie lebt sie in Hamburg, als das Buch entstand, verbrachten sie allerdings gerade anderthalb Jahre in Neuseeland. „Mein Mann und ich mögen Reisen und ein bisschen Abenteuer, er ist Mediziner und fand in Neuseeland eine Stelle, die Kinder hatten die wunderbare Möglichkeit, dort die Schule zu besuchen, und ich habe den Roman geschrieben.“

Von Verena Koll