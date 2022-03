Schönwalde

Jonas Wassermeyer sitzt auf dem Sofa in seiner Dachgeschosswohnung in Schönwalde im Kreis Ostholstein. Nur ein paar Meter neben ihm liegt seine Arbeitskleidung als Notfallsanitäter – und eine schusssichere Weste. Er scrollt durch die Fotos auf seinem Handy. Auf einem sieht man Rauchschwaden nach einem Raketeneinschlag aufsteigen. „Das ist von der polnischen Seite der Grenze fotografiert. So nah ist dieser Krieg schon“, sagt der 29-Jährige.

Der Notfallsanitäter ist gerade erst von einem ganz besonderen Hilfstransport zurückgekehrt. Er hat keine Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht, sondern er hat diese überquert, um zusammen mit fünf seiner Kollegen für eine internationale Hilfsorganisation schwerkranke Kinder aus einem Krankenhaus im ukrainischen Lwiw zu retten.

Spontaner Rettungseinsatz für ukrainische Kinder

Nachdem im westukrainischen Lwiw, einem Knotenpunkt der Flüchtlingsbewegung, der nur rund 90 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt liegt, erstmals nahe des Flughafens russische Raketen einschlagen, klingelt bei Wassermeyer das Telefon. Eine Hilfsorganisation sucht Notfallsanitäter, die jetzt schnell schwerkranke Kinder aus einer Klinik in Lwiw holen und nach Deutschland bringen. Wassermeyer hat gerade keinen Dienst und setzt sich noch am selben Tag ins Auto und fährt nach Frankfurt/Oder. „Ich weiß gar nicht, warum ich spontan zugesagt habe. Ich hatte einfach die Qualifikation, die nötig war“, sagt der 29-Jährige, der selbst noch keine Kinder hat und nicht verheiratet ist.

Mit insgesamt drei Rettungswagen fuhren die Sanitäter durch die Ukraine, um die Kinder aus dem überfüllten Krankenhaus abzuholen. Quelle: privat

Mit drei Rettungswagen durch die Ukraine

Mit drei Rettungswagen fahren Wassermeyer und seine Kollegen quer durch Polen, wenige Stunden schlafen sie im Auto, bevor sie sich der Grenze nähern. Hier werden die Bilder aus dem Fernsehen zur Realität. „Da waren viele Flüchtlinge und Zeltstädte auf beiden Seiten der Grenze“, erzählt der Sanitäter rückblickend. Zahlreiche Hilfstransporte sind auf dem Weg in die Ukraine. Eineinhalb Stunden dauert es, bis sie die Grenze überquert haben. Die Fahrt nach Lwiw verläuft ruhig, die Stadt ist intakt. „Eine schöne Architektur“, sagt Wassermeyer.

Sanitäter müssen in Bunker

Als sie das Kinderkrankenhaus erreichen und aussteigen, scheint der Krieg weit weg zu sein. Doch dieser Schein trügt. „Die Front und der nächste russische Soldat sind zwar weit entfernt, aber die Waffentechnik trägt den Krieg auch über weite Instanzen“, sagt Wassermeyer. Sie haben die Klinik noch gar nicht betreten, als die Sirenen über der Stadt zu heulen beginnen. „Wir mussten alle in einen Bunker im Keller der Klinik. Es war ein sehr unangenehmes Gefühl, das ich nur schwer beschreiben kann. Wir kennen solche Situationen ja nicht.“

Obwohl sie sich insgesamt nicht länger als ein paar Stunden in der Stadt aufhalten, müssen die Sanitäter drei Mal in einen Bunker. „Beim dritten Mal war ich schon etwas ruhiger, aber ein mulmiges Gefühl bleibt, weil mir klar war: Das ist keine Schießübung in Putlos.“

An der Grenze gab es Zeltstädte für die vielen Flüchtlinge. Quelle: privat

Mädchen hat Krampfanfälle

Die medizinische Übergabe der Kinder ist nicht einfach, weil niemand in dem Krankenhaus wirklich gut Englisch spricht. Wassermeyer bekommt ein achtjähriges Mädchen übergeben, das mit seiner Mutter aus dem Osten der Ukraine geflüchtet ist, während der Vater an der Front kämpft. Die medizinische Betreuung ist eine Herausforderung für den Notfallsanitäter. Das kleine Mädchen bekommt regelmäßig Krampfanfälle und ist nur bedingt ansprechbar. Mit dem Kind und der Mutter machen sie sich auf den Weg zurück zur Grenze. „Sie waren noch völlig erschöpft, aber sehr dankbar. Eine Verständigung war aber kaum möglich.“

Plötzlich schlägt ein Geschoss ein

Es ist nur noch eine Viertelstunde Fahrt bis zur polnischen Grenze, als sie anhalten müssen, weil das Mädchen wieder einen Anfall hat. „Wir dachten, gleich sind wir in Polen und dann ist alles gut“, sagt Wassermeyer. Doch dann gibt es ein ohrenbetäubendes Knallen, Rauchschwaden steigen in den Himmel. „Ich weiß nicht, was das für Geschosse waren, aber sie sind ungefähr ein bis zwei Kilometer entfernt eingeschlagen.“ Panik habe er nicht gehabt. „Aber Angst schon – und ich habe mich auch gefragt, warum ich das hier mache.“

Auf dem Rückweg, kurz vor der polnischen Grenze, wurde der Sanitäter Zeuge eines Raketenangriffs. Quelle: privat

Insgesamt sind sie zwölf Stunden mit dem Mädchen, zwei weiteren Kindern und einem jungen Erwachsenen mit akutem Nierenversagen unterwegs. Das Mädchen ist inzwischen in einer Klinik in Berlin. Wassermeyer ist sich sicher, dass sich ihr Zustand mit der medizinischen Versorgung in Deutschland zumindest deutlich verbessern wird.

Schönwalder will kein Held sein

Der junge Notfallsanitäter will kein Held sein und sieht sich auch nicht so. Ganz im Gegenteil, er findet sogar kritische Worte für seinen Einsatz. „Diese rund 40 Stunden waren auch ein Stück weit verantwortungslos gegenüber meiner Familie und mir selbst. Und ganz ehrlich, wenn der Krieg weiter im Westen gewesen wäre, wäre ich nicht gefahren.“

Würde er jetzt noch einmal fahren? Wassermeyer überlegt einen Moment, dann sagt er: „Ich sage nicht nie. Es kommt immer auf die Situation an. Aber es ist nicht mein Plan. Ich möchte mein Glück nicht zu sehr herausfordern.“

