Johanna (22) aus Rostock: Wie es ist, asexuell zu sein 

Rostock

Der Schwarm der Jugend, die erste Liebe, eine erste zarte Annäherung, ein Kuss und vielleicht mehr. Verliebtheit, Liebe, Herzschmerz oder romantische Explosionen hoch zehn. Die meisten haben diese Gefühle schon mal erlebt. Doch es gibt Menschen, die diese Emotionen schlichtweg nicht empfinden können.

Jegliche erotischen Gefühle sind ihr fremd

Johanna ist 22, musikalisch sehr begabt, sie studiert Violine in Rostock. Die junge Frau ist asexuell und aromantisch. Was das bedeutet? Bei Kerzenschein und roten Rosen verfällt sie nicht in berauschende Verzückung. Das Feuer der Leidenschaft brennt in Johanna allenfalls für ihre Geige, aber nicht für einen potentiellen Partner. Wenn sie ein anderer Mensch, egal ob Mann oder Frau anziehend findet, hat sie dafür nur ein müdes Lächeln übrig. Jegliche erotischen Gefühle sind ihr fremd; Zuneigung, die ihr entgegengebracht wird, ist ihr sogar eher unangenehm.

„Es gibt verschiedene Formen der Anziehung. Ich kann einen Menschen schön finden, ästhetisch, auf rein freundschaftlicher Basis, aber nicht im romantischen Sinn.“ Zu Beginn des Studiums mit Anfang 20 hat sie es mal probiert, eine Beziehung mit einem Mann. Aber schon als sie zu dem ersten Date eingeladen wurde, hat sie sich „unwohl gefühlt“. Geradezu „furchtbar“ wurde es dann, als ihr Freund die Nähe suchte. Sie hat es dann beendet – richtig erklären konnte sie es dem jungen Mann bis heute nicht, warum sie sich so verhalten hat.

„Ich sehne mich nicht danach, mir fehlt nichts“

Der Weg zu sich selbst war für Johanna lang und beschwerlich, bis sie im Internet über Fragebögen und Schlagwörter darauf gestoßen ist, wie sie wirklich tickt. Für Johanna ist es eine Erleichterung, einen Namen dafür gefunden zu haben, was mit ihr los ist. „Seit ich weiß, dass ich asexuell und aromantisch bin, geht es mir besser. Es ist eine Orientierung, man kann nicht erklären, woran es liegt.“ Es gibt auch Menschen, die nur asexuell sind, aber romantische Gefühle haben. Diese können sich auf eine Beziehung einlassen, meiden aber das Sexuelle so weit es geht. Genauso wie bei Homosexualität und anderen Varianten der Liebe gibt es schlichtweg keine Erklärung dafür, warum es so ist, wie es ist.

Studentin der Violine Johanna lebt asexuell Quelle: privat

Die Suche nach dem oder der Richtigen, Eifersucht, Enttäuschung – all das bleibt ihr erspart. Die große Liebe zu finden hingegen auch, aber da sie diese Gefühle nicht nachvollziehen kann, sagt sie sehr überzeugend: „Ich sehne mich nicht danach. Mir fehlt nichts, ich vermisse nichts.“ Johanna hat ein funktionierendes soziales Umfeld und gute Freunde, das reicht ihr vollkommen aus. Sie stellt eine romantische Beziehung nicht über die Bedeutung einer Freundschaft. „Ich kann es mir ohnehin nicht vorstellen, ständig jemanden um mich zu haben. Ich will nicht heiraten und auch keine Kinder haben.“

„Für mich wird sich nichts mehr ändern“

Sexualität ist eine fluide Angelegenheit, sie kann sich im Laufe eines Lebens durchaus entwickeln, verändern oder stagnieren. Aber die junge Violinistin ist sich sicher: „Ich denke, für mich wird sich nichts mehr ändern.“ Sie mag ihr Leben, so wie es ist, sehr und kann von sich behaupten: „Ich bin mit mir selbst total zufrieden.“

Johanna ist jung, hübsch und begabt. Es wird durchaus wieder vorkommen, dass ihr Verehrer, welcher Couleur auch immer, begegnen und nicht mal ein Sparflämmchen der Lust in der talentierten Studentin entzünden. Aber kann sie Avancen überhaupt deuten? „Irgendwann krieg auch ich das mit, wenn mich einer gut findet“, schmunzelt sie. Aber Johanna sagt dann einfach sehr früh, dass sie kein Interesse an Liebesbeziehungen hat.

Um anderen Menschen ihre Gefühlswelt zu erleichtern, engagiert sich Johanna im Rat und Tat e.V. in Rostock, ein Verein rund um geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. In ihrer Gruppe des asexuellen und aromantischen Spektrums treffen sich normalerweise zweimal monatlich rund zehn Personen mit ähnlicher Orientierung zum „A*Gruppentreffen“.

Von Anja von Semenow