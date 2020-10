Hannover

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) und sein Stellvertreter Bernd Althusmann ( CDU) informieren am Donnerstag ab 12.30 Uhr in einer Pressekonferenz über die gemeinsamen Beschlüsse der Länder zur Corona-Krise. Am Mittwoch hatten sich Angela Merkel und die Länderchefs auf gemeinsame Regeln im Umgang mit den steigenden Infektionszahlen geeinigt. In Niedersachsen hat die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Donnerstag einen neuen Höchstwert erreicht.