Braunschweig

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kestner ist neuer AfD-Landesvorsitzender in Niedersachsen. Der 48-Jährige wurde auf dem Landesparteitag in Braunschweig am Samstag zum Nachfolger von Dana Guth gewählt, die das Amt zwei Jahre inne hatte.

In einer Stichwahl kam Kestner auf 52 Prozent und Guth auf 46 Prozent der Stimmen. Kestner wird dem offiziell aufgelösten, völkisch-nationalistischen „Flügel“ zugerechnet. Guth, die auch Fraktionsvorsitzende im Landtag ist, gilt als gemäßigt. Kestner kündigte an, verstärkt auf der Straße und mit Protestaktionen für die Politik der AfD zu kämpfen.

Anfahrtswege blockiert

Am Rande des Parteitags war es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Hunderte hatten Anfahrtswege zu dem Tagungsort am Stadtrand blockiert. Mutmaßliche Parteitagsteilnehmer wurden von Vermummten aggressiv angegangen. Wie die Polizei mitteilte, gab es körperliche Angriffe auf Delegierte und Beamte. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Auch berittene Polizisten waren im Einsatz.

Von dpa