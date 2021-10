Jagdverband: Künftig häufiger Begegnungen mit Wölfen in Großstädten

Der Deutsche Jagdverband geht davon aus, dass es künftig regelmäßig zu Wolfssichtungen in Großstädten kommen wird. Ähnlich wie bei Wildschweinen.

