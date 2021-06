Isterberg

Ein 27-jähriger Mann ist am Dienstagabend bei einem Arbeitsunfall durch einen herabfallenden Heuballen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall auf einem Hof in Isterberg im Landkreis Grafschaft Bentheim. Demnach seien aus bisher ungeklärter Ursache beim Stapeln von Heuballen mehrere Ballen aus einer Höhe von etwa sieben Metern heruntergefallen. Ein 300 bis 400 Kilo schwerer Ballen habe den Mann getroffen und eingeklemmt. Es sei an der Schwere seiner Verletzungen verstorben.

Von RND/lni