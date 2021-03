Hannover

Es ist keine Entspannung in Sicht: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Niedersachsen wieder an. Im Vergleich zum Vortag gab es am Montag 420 neue Covid-19-Infektionen, eine Woche zuvor waren es noch 314. Hinzu kommt der Meldeverzug durch das Wochenende.

Entsprechend besorgt zeigte sich Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, am Montag in der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz: „Wir haben weiterhin ein Infektionsgeschehen, das deutliche Signale sendet und noch keinerlei Anzeichen einer Entwarnung erkennen lässt.“ Die Zahlen steigen – zwar noch nicht rasant, aber erkennbar. Auch die Hochrechnungen des Landesgesunheitsamtes für die kommenden Wochen würden den Trend, der bereits vom Robert-Koch-Institut prognostiziert wurde, bestätigen: Das Infektionsgeschehen werde bis Ostern weiter zunehmen. „Wir sind am Beginn einer dritten Welle“, machte Claudia Schröder deutlich. Mit den Neuinfektionen steige somit auch die Inzidenz.

Koalitionsstreit um Inzidenzwert

Doch ist der Inzidenzwert ausschlaggebend genug? Wenn es nach Niedersachsens Wirtschaftsminister, Vize-Ministerpräsident und CDU-Chef Bernd Althusmann geht, braucht es eine neue Betrachtung der Infektionszahlen. Im Gespräch mit der NP forderte er am Sonntagabend deswegen eine Abkehr vom Inzidenzwert hin zu einem „gewichteten Risikowert“. Der Wert soll den Impffortschritt, die Zahl der Neuinfektionen und die Krankenhausbelegung widerspiegeln. „Alleine ist der Inzidenzwert nicht mehr aussagekräftig genug“, so seine Überzeugung.

Niedersachsens Minsiterpräsident Stephan Weil (SPD) hält wenig von dem Vorstoß. Regierungssprecherin Anke Pörksen machte am Montag deutlich: „Mit der angestoßenen Debatte über den gewichteten Risikowert ist die Gefahr verbunden, von den hohen Inzidenzen abzulenken.“ So würden irreführende Signale an die Menschen gesendet. „Niedersachsen und die Bundesrepublik sind weit davon entfernt, die Infektionslage in den Griff zu bekommen“, stellte sie zudem klar. Aktuell steige die Zahl der Menschen auf den niedersächsischen Intensivstationen – immer häufiger zählten auch junge Menschen zu den Patientinnen und Patienten. Laut Anke Pörksen würden sie zwar bei einer Beatmung deutlich seltener sterben, seien aber wesentlich länger an die Geräte gebunden als ältere Erkrankte. Deswegen sei es nicht auszuschließen, dass das Land versorgungstechnisch nicht doch in eine „schwierige Lage“ gerate.

Am Montag waren laut Gesundheitsministerium von 2224 Intensivbetten für Erwachsene und Kinder 1.753 belegt. Damit sind die Plätze zu 78,82 Prozent belegt.

Bernd Althusmann in der Kritik

Auch bei Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, kam Bernd Althusmanns Forderung nicht gut an: „Motiviert durch die neueste Niedersachsen-Umfrage will die CDU im Lande nun endgültig glauben machen, dass sie mit der derzeitigen Landesregierung und ihren Problemen nichts zu tun hat.“ Gerade zu Beginn der dritten Welle sei es besonders gefährlich, die wesentlichen Parameter der Pandemie infrage zu stellen. „Die Aufgabe eines Vize-Regierungschefs wäre es stattdessen, dafür zu sorgen, dass die Begleitmaßnahmen für ein wieder aktiveres Leben mit Corona endlich besser und schneller umgesetzt werden: Testen, Impfen, Schutzkleidung und Wirtschaftshilfen.“

Anders äußerten sich dagegen die Liberalen – Fraktionschef Stefan Birkner unterstützt Bernd Althusmanns Vorschlag und verweist darauf, dass es sich dabei um eine Forderung der FDP handele. „Will er als stellvertretender Ministerpräsident und Vorsitzender einer der Koalitionsparteien ernst genommen werden, muss er seinen Worten aber nun auch Taten folgen lassen und konkrete Vorschläge ins Kabinett einbringen“, machte er deutlich.

Von Mandy Sarti