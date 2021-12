Hannover

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte einen Masterplan: Bis 2022 sollte eine Milliarde Euro in die Digitalisierung fließen. Dazu wurde 2018 eigens ein Sondervermögen auf den Weg gebracht. Doch offenbar scheint die Investition zu stocken: Nicht mal die Hälfte der Mittel wurde abgerufen.

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums teilte auf NP-Nachfrage mit, dass bis zum 30. September 2021 gerade einmal 495,1 Millionen Euro der Mittel gebunden wurden. Offen für Investitionen sind als noch mehr als 500 Millionen Euro. „Im Sondervermögen Digitalisierung stehen insgesamt eine Milliarde Euro für die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft in allen Ressorts zur Verfügung.“ Konkret heißt das: die Mittel werden auf alle Häuser verteilt.

Digitalisierung Problem in mehreren Ressorts

Allerdings nicht zu gleichen Teilen – der Löwenanteil liegt mit 570 Millionen Euro beim Wirtschaftsministerium, das für den sogenannten Masterplan Digitalisierung verantwortlich ist. Bisher ist es dem Haus von Bernd Althusmann aber nicht gelungen, das Geld zu verteilen: Gerade einmal 46,5 Prozent der Mittel wurden bisher abgerufen. Offenbar gelingt es auch in den anderen Häusern nur schwer, die Digitalisierung umzusetzen. Dem Sozialministerium stehen insgesamt zwölf Millionen Euro zur Verfügung – gebunden wurden aber lediglich 0,7 Millionen Euro. Auch beim Kultusministerium, das für die Digitalisierung der Schulen zuständig ist, scheint es Schwierigkeiten zu geben – hier wurden nur 33,7 Prozent der zur Verfügung stehenden 62,9 Millionen Euro gebunden. Auch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur liegt mit 22,9 Prozent deutlich unter der Hälfte.

Das ist der Masterplan Digitalisierung Niedersachsens rot-schwarze Landesregierung hatte sich um Amtsantritt die Digitalisierung auf die Fahne geschrieben: Mit einer Reihe von Maßnahmen und einem Sondervermögen in Höhe von einer Milliarde Euro wollte sie die digitale Transformation vorantreiben. Konkret soll mit dem Masterplan Digitalisierung der Breitbandausbau optimiert, Schulen und Gewerbegebiete ans Glasfasernetz angeschlossen und 4G im ganzen Land gewährleistet werden. Zudem steht die Digitalisierung der niedersächsischen Verwaltung im Fokus. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bezeichnete die Pläne 2018 als das „am besten ausgestattete Einzelvorhaben“ der Landesregierung.

Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums ist dennoch zuversichtlich: „In den vergangenen Quartalen haben wir jeweils bis zu 60 Millionen Euro binden können. Legt man diese Erfahrungen zugrunde, werden in den verbleibenden Zeit in jedem Fall mindestens 300 Millionen Euro und damit insgesamt 800 Millionen Euro verbraucht sein.“ Aus Regierungskreisen ist derweil zu vernehmen, dass diese Pläne zu ambitioniert seien.

Noch immer keine flächendeckende Mobilfunkversorgung

Auch, weil es auf der anderen Seite noch immer nicht gelungen ist, alle Funklöcher zu schließen. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hatte angekündigt, dass dies bis Ende dieses Jahres der Fall sein soll. Ein Blick auf den Funkloch-Atlas zeigt: Noch immer hakt es an vielen Stellen des Landes bei der 4G-Versorung. Die Fortschritte, die inzwischen erzielt wurden, haben dabei aber offenbar wenig mit dem Engagement der Landesregierung zu tun, sondern vielmehr mit dem Ausbau durch Vodafone, wie aus einem Brief des Ministers an die Fraktionen von SPD und CDU hervorgeht, der der NP vorliegt. „Der 5G-Ausbau nimmt – vorrangig marktgetrieben – spürbar weiter Fahrt auf“, heißt es darin. Tempo soll zudem durch die Förderungen des Bundes entstehen.

Digitalisierung gehört dabei zu den Kernaufgaben des Hauses von Bernd Althusmann. Um den Fortschritt voranzutreiben, hat er neben Extrastellen auch einen zweiten Staatssekretär bekommen. Stefan Muhle ist extra für die Digitalisierung zuständig. Aus Regierungskreisen ist zu vernehmen, dass er der falsche Mann für diesen Posten sei. „Stefan Muhle ist einfach kein Digitalstratege“, heißt es. Aber auch von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann habe man sich ein stärkeres Durchgreifen erhofft.

Von Mandy Sarti