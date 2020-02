„Ist das eklig!“: Wer ist der Windel-Werfer von Lübeck?

Lübeck

Donnerstag ist Wurftag. So nennt es die Lübeckerin Cornelia Lackner mittlerweile. „Da ist immer alles voll“, sagt sie. „An beiden Straßenseiten lagen schon wieder Dutzende kleine, in Plastik eingewickelte Pakete. Wer macht denn so etwas? Das ist doch eklig!“

Was sind das für Päckchen am Straßenrand ?

Seit fast einem Monat tauchen in mehreren Stadtteilen der Hansestadt immer wieder mysteriöse Päckchen auf, berichten die „Lübecker Nachrichten“. „Überall liegen die kleinen Pakete. Mal sind sie in Plastiktüten eingewickelt, mal in Zeitungspapier“, sagt die Lübeckerin Renate Sommerfeldt der Zeitung. Sie hatte sich eines Tages entschlossen, eines der Pakete aufzuschneiden. Doch dazu kam es nicht mehr. „Meine Freundin hat mich angerufen und sagte, ich könne mir den Anblick ersparen – zum Glück. Sie hat eins aufgeschnitten und gesehen, was drin ist: Es sind Windeln. Volle Windeln! Widerlich!“

Kleine, in Plastik eingewickelte Päckchen, in denen sich gebrauchte Windeln befinden. Die Anwohner sind angewidert. Quelle: Lutz Roeßler

Windeln einfach in die Natur geworfen

Widerlich, aber nicht neu. Einen ähnlichen Fall hatte es nach Angaben der „Lübecker Nachrichten“ im Jahr 2018 auch schon in der Nähe von Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg gegeben. Den unappetitlichen Inhalt der Lübecker Päckchen kann man an einigen Stellen auch bewundern, ohne sie aufzuschneiden. „Einige wurden schon von Autos platt gefahren, und die Krähen picken darin herum. Es ist wirklich eklig“, sagt Cornelia Lackner. Ihre Freundin Ute Boysen kann noch genauer sagen, was sich in den Päckchen befindet. „Ich habe auch eins aufgeschnitten. Es sind keine Kinderwindeln, dafür sind sie zu groß. Die Windeln stammen von Erwachsenen.“

Polizei kann nichts tun

Cornelia Lackner war schon bei der Polizei. Sie will, dass der Spuk endlich aufhört. „Aber die Polizisten haben gesagt, dass sie nichts machen können, wenn sie kein Kennzeichen haben. Und das Kennzeichen kenne ich natürlich nicht.“

Bei den Entsorgungsbetrieben Lübeck sind die mysteriösen Windel-Päckchen noch nicht bekannt. „Wir haben davon nichts bekommen. Es kann aber sein, dass die Päckchen bei der normalen Straßenreinigung einfach mit eingesammelt wurden“, sagt Cornelia Tews, Sprecherin der Entsorgungsbetriebe.

Bußgeld bis zu 100.000 Euro möglich

Auch der Unteren Abfallbehörde der Hansestadt Lübeck liegen bislang keine Meldungen vor. „Grundsätzlich handelt es sich in diesem Fall um eine Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und kann mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Euro geahndet werden“, sagt Stadtsprecherin Nicole Dorel.

Von RND/ LN/Hannes Lintschnig