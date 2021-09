Hannover

Die Nacht war kurz, die Augen müde, als die Landesvorsitzenden der im Landtag vertretenen Parteien an diesem Montagmorgen vor die Presse traten. Die Freude dafür bisweilen groß – über die gestiegene Wahlbeteiligung und die Erfolge, die man in einzelnen Regionen erzielen konnte.

SPD-Chef und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hätte sich vor einem Jahr nicht vorstellen können, dass die Kommunalwahl so gut für die Sozialdemokraten ausgehen würde. „Man merkt, dass ein Jahr in der Politik mehrere Epochen sind“, sagte er. Haderte die SPD noch im vergangenen Jahr und durchlebte 2019 und 2020 in der Landeshauptstadt Hannover beispielsweise schwierige Zeiten, sei gerade das Ergebnis dort inzwischen „ein Zeichen der Stabilisierung und des Wiederaufstiegs“. Das erklärte Ziel des Ministerpräsidenten stärkste kommunale Kraft zu werden, wurde aber verfehlt. Die SPD lag mit 30 Prozent knapp hinter der CDU, die 31,7 Prozent der Stimmen für sich gewinnen konnte.

Ist Kommunalwahl Stimmungsbarometer für die Bundestagswahl?

Kurz vor der Bundestagswahl bereitet Stephan Weil das allerdings keine Sorgen. Es ist überzeugt, dass sich die Ergebnisse der Kommunalwahl nur bedingt auf den Bund auswirken werden. Vielmehr gehe es auf kommunaler Ebene darum, Verwaltungsbeamte, die seit Jahren in Regionen verankert sind, zu bestärken. Die Menschen entschieden differenzierter, zeigte sich der Landesvorsitzende überzeugt.

Anders nimmt das aber CDU-Chef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann wahr: „Die Kommunalwahl hat den Bundestrend deutlich gebrochen, das kann Rückenwind geben.“ Es sei falsch, die Ergebnisse 14 Tage vor der Bundestagwahl nicht als Stimmungsbild zu werten. „Armin Laschet hat alle Chancen, Kanzler zu werden.“ Neuesten Umfragewerten für die Bundestagswahl zufolge liegt die CDU mit 20 Prozent aber deutlich hinter der SPD, die immerhin auf 26 Prozent kommt.

Gleichzeitig nimmt die CDU aus der Kommunalwahl aber auch eine Erkenntnis mit: Bei den jungen Wählerinnen und Wählern in der Stadt kommen die Inhalte der Christdemokraten nicht so gut an, wie bei den Menschen im ländlichen Raum. Für Bernd Althusmann ist klar, dass dies daran liege, dass man die Menschen noch nicht genug mitgenommen hätte. „Die Union hat in den letzten Jahren klimapolitisch unglaublich viel auf den Weg gebracht.“ Deutschland sei bereits auf dem Weg klimaneutral zu werden, dies müsste jetzt auch so kommuniziert werden, dass es bei den jungen Menschen ankäme.

Grüne fahren besten Ergebnis aller Zeiten ein

Im Gegensatz zur CDU, lief es für die Grünen in den Städten besonders gut: Im Stadtrat von Oldenburg, Osnabrück und Hannover wird die Partei stärkste Kraft. Und auch im Land kann sie deutlich dazugewinnen: Sie fährt mit 15,9 Prozent ihr bestes Ergebnis aller Zeiten ein. Für die Landesvorsitzende Anne Kura steht fest: „Wir sind die Gewinnerin der Kommunalwahl.“ Grüne Politik sei deutlich im Aufwind, die Menschen sehnten sich nach Veränderung. Gleichzeitig arbeite man aber auch daran, die Partei im ländlichen Raum noch mehr zu verfestigen. Anne Kura ist dabei überzeugt, dass das nur noch eine Frage der Zeit sei. „Der Trend wird bei den kommenden Wahlen im ländlichen Raum noch weiter steigen.“

Die FDP muss hingegen in den Städten besser überzeugen. Zwar hat die Partei ihr zweitbestes Ergebnis seit 1981 eingefahren, dennoch müsse man dieser Situation „konzentriert und ambitioniert“ begegnen, sagte der Landesvorsitzende Stefan Birkner. Mit Blick auf die Bundestagswahl zeigt er sich zuversichtlich: „Die Liberalen haben bei der Kommunalwahl positive Rückmeldung bekommen, das gibt Rückenwind.“

Welche Auswirkungen die Ergebnisse am Ende tatsächlich auf die Wahl am Sonntag in gut zwei Wochen haben, bleibt abzuwarten. Ein Garant für gute Ergebnisse scheinen sie zumindest nicht zu sein.

Von Mandy Sarti