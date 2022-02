Hannover

Islamische Extremisten in Niedersachsen versuchen mit neuen Taktiken, junge Menschen für radikale Ideen zu gewinnen. Davor warnt Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Zwar gebe es auch heute noch salafistische Prediger, die auf Bühnen offen ihre radikalen Botschaften verbreiteten. „Doch das neue Vorgehen einschlägig bekannter Personen sei oft moderner, unterschwelliger und darauf ausgerichtet, eine Spaltung zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen herbeizuführen“, sagte Havliza am Montagabend.

Als Beispiele nannte die Justizministerin die Föderale Islamische Union (FIU) mit Sitz in Hannover, die sich als Sprachrohr aller Muslime in Deutschland positioniere. Ihre Protagonisten entstammten der salafistischen Szene. Die FIU werde vom niedersächsischen Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft. Die Hamburger Gruppierung „Muslim Interaktiv“ versuche, durch gezielte Aktionen im öffentlichen Raum und über eine professionelle Social-Media-Arbeit Aufmerksamkeit zu erregen – gemessen an den Klickzahlen offenbar durchaus mit Erfolg.

Protagonisten sind äußerlich unauffällig

„Wollen wir die Sicherheit unseres Landes schützen, müssen wir den Islamismus genau im Blick behalten“, sagte Havliza. „Ich warne vor neuen Taktiken, mit denen junge Menschen für radikale Ideen gewonnen werden sollen.“ Aktuelle Formen islamistischer Agitation ließen sich mitunter kaum noch als offenkundig erkennbarer Extremismus bezeichnen. Einflussreiche Protagonisten seien im Vergleich zu „klassischen“ Salafisten auch äußerlich weit weniger auffällig, hielten sich formal an gesetzliche Spielregeln.

Letztlich wollen laut Havliza aber auch die „neuen“ Akteure des islamischen Extremismus spalten und polarisieren. „Häufig geht es nur scheinbar um Religion und Minderheitenrechte, im Kern geht es vielmehr um die verdeckte Verbreitung einer demokratiefeindlichen Ideologie.“ Hier früh und rechtzeitig entgegenzuwirken, sei eine wichtige Aufgabe. „Da sich die beschriebenen Agitationsformen häufig unterhalb der Schwelle zur Strafbarkeit befinden, ist eine Präventionsarbeit besonders wichtig“, sagte Havliza.

Land will Prävention verstärken

Als konkrete Maßnahmen nannte die CDU-Politikerin Fortbildungen des Landes-Demokratiezentrums in Niedersachsen. Diese Angebote richteten sich vor allem an Lehrer, Sozialarbeiter in Schulen oder Mitarbeiter in Justizvollzugsanstalten. Zudem gebe es ein landesweites Angebot, um sich über Phänomene wie Islamismus und anti-muslimischem Rassismus zu informieren. Über ein neues Onlinetool sei dieses Angebot ab etwa Ende Februar allen Interessierten zugänglich.

Havliza betonte, dass das Land in den Regionen Hildesheim, Göttingen und Osnabrück Fachstellen zur Prävention von religiös-begründeter Radikalisierung fördere. Diese Fachstellen stellten Angebote, insbesondere für Jugendliche, junge Erwachsene sowie Fachkräfte im Themenfeld bereit.

