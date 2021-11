Inzidenz steigt in Niedersachsen – aber noch keine Warnstufe

Hannover

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Niedersachsen steigt kontinuierlich, die Zahl der Aufnahmen von Covid-19-Patienten in Kliniken ist aber noch stabil. Das geht aus den Daten hervor, die das Land täglich auf seiner Internetseite zur Corona-Lage veröffentlicht. Demnach stieg die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Neuinfektionen binnen einer Woche je 100 000 Einwohner von 118,4 am Samstag auf 129,8 am Sonntag. Fünf weitere Covid-19-Todesfälle meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen, ihre Gesamtzahl stieg damit landesweit auf 6169.

Ein Schwellenwert muss fünf Tage überschritten werden

Die Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben der Landesregierung am Sonntag wie schon am Vortag bei 4,5. Der Wert steht für die Neuaufnahmen von Covid-Patienten in Kliniken pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Dieser Wert ist in Niedersachsen der wichtigste Indikator zur Bewertung der Pandemie-Lage. Liegt er über 6, kann eine Warnstufe ausgerufen werden. Auf den Intensivstationen der niedersächsischen Krankenhäuser waren am Sonntag 5,9 Prozent der zur Verfügung stehenden Betten mit Covid-Kranken belegt. Am Sonnabend hatte der Wert bei 6,3 Prozent gelegen

Eine Corona-Warnstufe wird in Niedersachsen erreicht, wenn der Hospitalisierungswert und mindestens eine der beiden anderen Maßzahlen (Neuinfizierte, Intensivbetten) die in der Verordnung definierten Schwellenwerte überschreiten. Die Warnstufen werden teils vom Land, teils von den Kreisen beziehungsweise kreisfreien Städten verkündet. Voraussetzung dafür ist, dass die jeweiligen Werte die Schwellen fünf Tage hintereinander übersteigen.

Im Nachbarland Bremen lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Sonntag bei 101,2 - es wurden keine neuen Todesfälle registriert. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 289,0 an, was erneut ein Höchstwert ist. In Deutschland hat die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen zudem die Fünf-Millionen-Marke überschritten.

Von RND/lni