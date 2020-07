Hannover

Mareike Wulf ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Niedersachsen. Die 40-Jährige spricht im Interview über den Weg in die Politik und der geplanten Frauenquote der Partei.

Frau Wulf, dass eine Frau in ihrer Partei eine Führungsposition bekleidet, kommt im Vergleich zu anderen Parteien verhältnismäßig selten vor. Woran liegt das?

Das hat ziemlich viele Faktoren. Die Biografien von Frauen sind immer noch anders als die von Männern. Sie sind stärker in die Familie eingebunden und müssen die Vereinbarkeit mit dem Beruf anders schultern. Zusätzlich ein Ehrenamt in der Politik zu bekleiden, ist da oft eine Herausforderung. Deswegen fallen viele Frauen im Alter zwischen 30 und 40 aus. Zeit, in der Männer netzwerken können. Außerdem wirkt der harte Ton innerhalb der Politik auf viele Frauen abschreckend, dazu gehören auch kulturelle Entwicklungen, wie das Feierabendbier unter Männern.

Hat Ihnen dieses Verhalten auch den Weg in die Politik erschwert?

Ich bin ein positives Beispiel, weil ich nicht die klassische Parteilaufbahn hingelegt habe. Ich wurde von Männer innerhalb der Partei viel gefördert. Aber in der Partei lassen sich viele Frauen finden, die sich gegen solche Strukturen durchsetzen mussten.

Was halten Sie in dem Zusammenhang von der nun geplanten Frauenquote?

Es muss sich dringend etwas ändern. Angesichts der politischen Tendenzen wird der Frauenanteil in den kommenden Jahren in der Politik vermutlich sinken. Dabei ist es dringend notwendig, die Gesellschaft im Parlament genauso abzubilden, wie sie sich auch tatsächlich zusammensetzt. Dazu gehört eben, dass Frauen und Männer zu gleichen Teilen Funktionen in Parteien und Parlamenten übernehmen. Deswegen ist es gut, dass die CDU diesen Weg geht, denn das ist auch ein gesellschaftlicher Wille.

Ist das Zeitfenster bis 2025 nicht aber etwas zu lang?

Ich hätte mir gewünscht, dass der Vorschlag schon vor zehn Jahren gemacht worden wäre, aber natürlich müssen die einzelnen Verbände auch einen Personalpool aufbauen, das braucht Zeit.

Aber nicht nur in Führungspositionen der CDU, sondern auch innerhalb der Partei finden sich relativ wenige Frauen. Was muss sich da ändern?

Innerhalb der CDU müssen wir Mandatsträgerinnen besser vernetzen. Aber es geht auch darum, Beruf, Familie und Ehrenamt zu vereinen. Gerade die Corona-Pandemie zeigt uns, dass wir viele Veranstaltungen auch digital abhalten können. Wenn wir das langfristig etablieren, wird Politik auch für Frauen mit Kindern attraktiver. Denn dann bedeutet das Ehrenamt nicht mehr eine Sitzung, zu der man extra hinfahren muss, sondern an der man online teilnehmen kann. Auch muss klar sein, das bestimmte „Macho-Verhaltensweisen“ nicht akzeptiert werden.

In Niedersachsen wurde im vergangenen Jahr viel über ein Paritätsgesetz diskutiert. Ihre Fraktion hat sich dagegen gestellt. Wie sehen Sie das heute?

Ich finde die parteiinterne Lösung erst mal besser. Aber das heißt auch, dass die Parteien Ergebnisse liefern müsse. Wenn sie diesen Auftrag ernst nehmen, können wir auf ein Paritätsgesetz verzichten.

