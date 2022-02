Göttingen

Im Februar 2020 erstattet ein Mann aus Göttingen eine Strafanzeige wegen Betruges. Er ahnt nicht, dass er damit eine Lawine lostritt: Sein Fall wird zum Ausgangspunkt des bislang größten Cybercrime-Verfahrens der Staatsanwaltschaft Göttingen. Mehr als eineinhalb Jahre lang ermitteln Strafverfolger aus Göttingen, Braunschweig und Rostock gegen ein internationales Netzwerk von Onlinebetrügern, dann schlagen sie zu: Gemeinsam mit ausländischen Spezialkräften durchsuchen sie im Oktober 2021 Objekte in mehreren europäischen Ländern und nehmen einen mutmaßlichen Hintermann fest. Inzwischen ist auch der zweite Hauptverdächtige in Haft. „Der 51-Jährige wurde in Österreich festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert“, berichtet der leitende Ermittler bei der Staatsanwaltschaft Göttingen, Manuel Recha.

Festnahme auf dem Flughafen Wien

Der 51-Jährige soll einer der Hintermänner mehrerer Trading-Plattformen im Internet sein, über die Anleger weltweit um viele Millionen Euro geprellt wurden. Zur Festnahme kam es, als er von Israel nach Bulgarien reisen wollte und dabei einen Zwischenstopp auf dem Flughafen Wien einlegte. Nach seiner Auslieferung habe er zunächst zwei Wochen in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf (Kreis Göttingen) wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft gesessen, berichtet Recha. Mitte Dezember sei der nationale Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn und weitere Verdächtige wegen einer Vielzahl von Fällen des gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betruges.

Allein in Niedersachsen sind 43 Strafverfahren mit einem Schaden von rund 3,1 Millionen Euro anhängig. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Die Dimension des Schadens steht noch nicht fest. Die Ermittler haben zunächst die Datenbank einer Plattform namens „Fx-Leader“ ausgewertet. Die Staatsanwaltschaft Göttingen bearbeitet dabei alle Fälle, in denen Menschen aus Niedersachsen betroffen sind. Allein in diesem Komplex seien inzwischen 43 Strafverfahren mit einem Schaden von rund 3,1 Millionen Euro anhängig, erläutert Recha. Deutschlandweit habe man inzwischen rund 250 Betroffene ermittelt, die um 8,4 Millionen Euro geschädigt worden seien. Weltweit sei bislang ein Schaden von 23,2 Millionen Euro nachgewiesen. Da die Daten der anderen Plattformen noch nicht ausgewertet seien, dürfte der Gesamtschaden um ein Vielfaches höher liegen. Schätzungen von Ermittlern zufolge könnten es über 500 Millionen Euro sein.

Opfer über E-Mails mit Versprechen von Vermögen geködert

Die Cyberkriminellen hatten ihre Opfer über massenhaft versandte E-Mails rekrutiert, in denen erfundene Geschichten über Prominente wie etwa Günter Jauch verbreitet wurden, die mit bestimmten Finanzinstrumenten angeblich ein Vermögen verdient hätten. Interessierte Anleger wurden so auf Plattformen mit Namen wie „Fx-leader.com“ gelockt, die angeblich mit Finanzderivaten, sogenannten binären Optionen, handelten.

Auch der Göttinger war auf eine solche Plattform geraten. Er registrierte sich mit seinen Daten, zahlte ein Startkapital von 250 Euro ein und konnte dann anhand vermeintlicher Echtzeitkurven auf dem Bildschirm verfolgen, dass sich die Investition offenbar gelohnt hatte und hohe Renditen heraussprangen. In der Folgezeit riefen ihn regelmäßig vermeintliche Broker an und animierten ihn zu weiteren Einsätzen. Der Göttinger ließ sich überreden und investierte nach und nach insgesamt 250.000 Euro, bis ihm vor zwei Jahren klar wurde, dass man ihn abgezockt hatte. Er ging zur Polizei und erstattete Strafanzeige. Die Ermittler stellten sehr schnell fest, dass nicht nur er, sondern auch viele weitere Anleger einem riesigen „Fake“ aufgesessen waren: Der Handel mit Finanzderivaten, die visualisierten Kursverläufe – alles war nur vorgetäuscht. Das eingezahlte Geld war nirgendwo angelegt worden, sondern bei einer global agierenden Bande von Cyberkriminellen gelandet.

Manuel Recha ist der leitende Ermittler bei der Staatsanwaltschaft Göttingen. Quelle: Heidi Niemann

Ermittlungen sind aufwendig und schwierig

„Das ganze System war auf Verschleierung ausgelegt“, sagt Recha. Aufgrund der internationalen Verzweigungen und Geldwäsche-Aktivitäten der Bande seien die Finanzermittlungen ausgesprochen schwierig und sehr aufwendig gewesen. Um den Ermittlern das Nachverfolgen der Geldströme zu erschweren, hätten die Betrüger Briefkastenfirmen, falsche Personalien und so genannte Krypto Wallets für Transaktionen in Kryptowährungen verwendet. Da die meisten Spuren ins Ausland führten, mussten die Fahnder jede Menge Rechtshilfeersuchen stellen. Im Fall des Göttinger Anlegers gelang es den Fahndern, durch schnelles Eingreifen zumindest einen Teil der von ihm gezahlten Einlagen auf einem maltesischen Konto zu sichern.

Die Göttinger Strafverfolger arbeiteten eng mit der Staatsanwaltschaft Rostock zusammen, wo ebenfalls mehrere Strafanzeigen von geschädigten Anlegern eingegangen waren. Um die Verflechtungen der international agierenden Bande entwirren zu können, mussten die Spezialisten der Cybercrime-Fachkommissariate der Polizei in Braunschweig und in Rostock viele digitale Spuren verfolgen: Wem waren die einzelnen IP-Adressen zuzuordnen? Wo wurde eine Homepage gepostet? Über welchen Server lief die Kommunikation mit den Kunden? Von welchen Computern wurde darauf zugegriffen?

Bande ging arbeitsteilig vor

Nach und nach zeichnete sich die Organisationsstruktur ab: Ähnlich wie ein internationaler Konzern ging auch die Bande arbeitsteilig vor und verteilte einzelne Aufgabenbereiche auf unterschiedliche Standorte. „Kriminalität als Dienstleistung“ – so charakterisiert Staatsanwalt Recha diese mafiösen Strukturen. Die Ermittler stellten fest, dass der Bereich „Technik“ in der Ukraine angesiedelt war. Der Finanzbereich war dagegen auf Zypern angesiedelt – der Inselstaat gilt seit Jahren als Steueroase und Geldwäsche-Paradies. Nach den Erkenntnissen der Ermittler flossen hohe Beträge mutmaßlich an zypriotische Firmen.

Die Göttinger Staatsanwaltschaft hat bei den Cybercrime-Ermittlungen eng mit der Staatsanwaltschaft Rostock zusammen gearbeitet. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Ermittler schlagen beim „Action Day“ zu

Im Oktober vergangenen Jahres schlugen die Ermittler dann in vier europäischen Ländern zu. Schon die Vorbereitungen waren eine große Herausforderung, weil rechtzeitig vor dem sogenannten Action Day zahlreiche Rechtshilfeersuchen und Durchsuchungsbeschlüsse verfasst und in die jeweilige Landessprache übersetzt werden mussten. Schließlich war es soweit: Mehr als 100 Einsatzkräfte durchsuchten in einer konzertierten Aktion zahlreiche Wohn- und Geschäftsräume in Bulgarien, der Ukraine, den Niederlanden und auf Zypern. Staatsanwalt Manuel Recha war in Zusammenhang mit diesem Termin gemeinsam mit seinem Göttinger Kollegen Ingo Rau zum Sitz der europäischen Justizbehörde Eurojust nach Den Haag gereist, wo sie den europaweiten Einsatz auf der justiziellen Ebene koordinierten.

Die Ermittler vermuten, dass die Software für die betrügerischen Plattformen in Israel entwickelt wurde. Auch der zweite Hauptbeschuldigte stammt von dort. Der 54-Jährige wurde bei der europaweiten Razzia auf Zypern verhaftet. Nach den Erkenntnissen der Ermittler soll er für die Verschleierung der Geldströme und die Finanzierung der Infrastruktur verantwortlich gewesen sein, die bei dem Massenbetrug genutzt wurde. Die Bande habe unter anderem auch Server in Deutschland angemietet, die unter dem Namen einer Firma in Zypern bezahlt wurden, erläutert der Staatsanwalt. Der Haftbefehl gegen den 54-Jährigen sei zwischenzeitlich aufgehoben worden, da belastbare Hinweise dafür vorlägen, dass die Identität des Beschuldigten von unbekannten Dritten missbräuchlich verwendet worden sei. Der Beschuldigtenstatus bestehe allerdings weiterhin.

Riesige Datenmengen sind auszuwerten

Die Ermittler stehen nun vor einer weiteren Mammutaufgabe: Sie müssen die riesigen Datenmengen auswerten, die bei den Durchsuchungen angefallen sind. Allein bei der Staatsanwaltschaft Göttingen sind bereits mehr als 100 Aktenbände zusammengekommen. Wann es zu Anklagen kommt, ist noch völlig offen.

Von Heidi Niemann