Hannover

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius verurteilt die Angriffe auf Menschen mit russischer Migrationsgeschichte scharf. „Es ist nicht der Krieg des russischen Volkes und auch nicht der Krieg der Russen, die in Deutschland leben, es ist der Krieg Putins“, stellte der Sozialdemokrat am Donnerstag in der Sitzung des Innenausschusses des Landtages klar.

Einzuschreiten liege nicht nur in der Verantwortung der Polizei, sondern auch in der Gesellschaft. „Unsere Aufgabe muss es sein, diesen Anfeindungen in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen keinen Raum zu lassen.“

Schröder-Köpf warnt vor Spaltung der Gesellschaft

Auch Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, machte deutlich, dass es um einen differenzierten Umgang mit der Situation gehe. „Menschen zu diffamieren und sie anzugreifen ist verachtenswert und unverzeihlich“, sagte die Sozialdemokratin im Anschluss an die Sitzung gegenüber der HAZ. Es gehe jetzt um Zusammenhalt und darum die Gesellschaft nicht zu spalten. „Drauf kommt es vor allem auch der ukrainischen Community an“, dies sollte auch für das Verhalten der Menschen in Niedersachsen gelten.

Seit Beginn des Angriffskrieges wird den Ukrainerinnen und Ukrainern in Europa große Solidarität zuteil. Offenbar gelingt es im Umgang mit der Situation aber nicht allen, zwischen Putins Krieg und den in Deutschland lebenden Menschen mir russischer Migrationsgeschichte zu unterscheiden: Seit der Invasion häufen sich Erfahrungsberichte über Angriffe und Anfeindungen.

Von Mandy Sarti