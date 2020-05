Innenminister Pistorius kündigt hohe Polizeipräsenz an Vatertag an

Hannover

An Himmelfahrt wird das Polizeiaufgebot im ganzen Land deutlich erhöht. Das kündigte Innenminister Boris Pistorius ( SPD) am Mittwoch in Hannover an. Er betonte: „Die Regelungen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus sind weiter in Kraft.“

Die Polizei werde deshalb hauptsächlich die Abstands- und Kontaktregel überprüfen. Dabei spielt vor allem auch die Entwicklung der vergangenen Woche eine Rolle. Immer häufiger wurden Verstöße gegen die Verordnung aufgenommen, berichtete der Innenminister.

Bereitschaft, sich an Regeln zu halten, nimmt ab

„Man kam nicht umhin festzustellen, dass die Bereitschaft, die Regelung zu befolgen, in dem Maße abnimmt, indem man das Gefühl gewinnt, es werde wieder alles normal.“ Die Gefahr sei nicht gebannt, deswegen sei es wichtig, die Regeln weiterhin zu befolgen. Bollerwagentouren werde es in diesem Jahr nicht geben. „Das wird ein Vatertag unter völlig anderen Vorzeichen, aber das ist erst mal gar nicht so schlecht“, sagte Pistorius mit Blick auf die Ausschreitungen der vergangenen Jahre.

Gleichzeitig warnte er auch davor, die Regeln nicht zu befolgen. Sollte es infolge des Vatertages zu einer ansteigenden Infektionskurve kommen, könne es sein, dass „Lockerungen zurückgenommen werden“.

Von Mandy Sarti