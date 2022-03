Hannover

Informatik wird in Niedersachsen Pflichtfach– ab Sommer 2023 zunächst flächendeckend in Jahrgang zehn, ab Sommer 2024 dann auch im neunten Jahrgang. Gefordert worden war das von Fachverbänden schon lange. Das Fach werde vermutlich im Block zweistündig in einem Schulhalbjahr unterrichtet, heißt es aus dem Kultusministerium.

Pilotprojekt startet schon diesen Sommer

Für 200 Lerngruppen im Land stellt das Kultusministerium bereits ab diesem Sommer entsprechende Stundenkontingente zur Verfügung, sodass sie vorzeitig mit dem Pflichtunterricht beginnen können. Die Schulen, die bei diesem Pilotprojekt mitmachen möchten, müssten sich bewerben und auch über die entsprechenden Kapazitäten und Fachlehrer verfügen.

Da Informatik als Wahlpflichtfach bereits an vielen weiterführenden Schulen angeboten wird, gibt es auch schon Fachlehrer, oft sind es Quereinsteiger aus der Wissenschaft oder Naturwissenschaftslehrkräfte, die sich weiterqualifiziert haben. Denn als Studiengang für Lehramt gibt es Informatik erst seit Kurzem. Zurzeit kann man es an den Universitäten in Oldenburg, Osnabrück, Hannover, Göttingen und Hildesheim studieren.

Bislang 500 Informatiklehrer an den Schulen

Seit 2019 steht fest, dass Informatik in Niedersachsen Pflichtfach werden soll.Wenn die Quelle: Marijan Murat/dpa

Nach Angaben des Kultusministeriums gibt es an den Schulen in Niedersachsen 510 ausgebildete Informatiklehrer. Das sei wenig für einen flächendeckenden Pflichtunterricht, monieren Kritiker. Die universitäre Lehramtsausbildung und die Fortbildung seien viel zu spät und in viel zu geringem Umfang angeschoben worden, sagt eine Lehrkraft. „Da war der politische Wille viel schneller als die Lehrerqualifikation.“

Dazu kommt, dass die meisten Schulen technisch dafür noch gar nicht aufgestellt seien. Die Computer, an denen Schüler lernten, seien zwölf Jahre alt und älter, vielerorts fehle immer noch die WLAN-Anbindung.

Beschlossen worden ist die Einführung von Informatik als Pflichtfach im Jahr 2019 – nach langem Vorlauf, wie Ministeriumssprecher Ulrich Schubert sagt. Den Vorwurf, dass dafür die Fachlehrer fehlten, weist er zurück. Das Kultusministerium stimme sich regelmäßig mit dem Wissenschaftsministerium ab, um auch künftig über ein bedarfsgerechtes universitäres Angebot ausreichend Lehrkräfte auszubilden. „Wir gehen davon aus, dass zur stufenweisen Einführung von Informatik als Pflichtfach ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung stehen beziehungsweise stetig nachkommen.“

Weiterbildung ersetzt kein pädagogisches Studium

Es seien bereits sechs zweijährige Weiterbildungskurse durch das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung mit je 25 Teilnehmern gestartet, betont Schubert. Drei weitere Weiterbildungskurse würden in diesem Sommer beginnen, weitere seien in Planung. Ein Pädagoge bemängelt jedoch, dass man diese Weiterbildung gar nicht mit einer Lehrbefähigung abschließe. Man sei dann zwar Lehrer mit ein bisschen Informatikerfahrung, aber eben kein Informatiklehrer.

Das Land verweist auch auf andere Fortbildungsangebote, wie etwa das von Schulen in kirchlicher Trägerschaft, die eine einjährige Qualifizierungsmaßnahme organisiert hätten. Zudem seien ab 2023 „Basisqualifizierungen Informatik“ für eine große Anzahl von Lehrkräften geplant.

Programmieren und Medienethik stehen auf dem Lehrplan

Grund für die Einführung des Pflichtfachs Informatik ist die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft. Im Unterricht sollen Schüler nicht nur die technischen und theoretischen Grundlagen zu Soft- und Hardware, Programmiersprachen sowie das Prinzip von binärem System und Algorithmen lernen, sondern auch grundlegende Medienbildung. Es geht also auch um ethische Fragen. Gerade Medienkompetenz zu vermitteln sei sein Hauptanliegen, sagt ein Pädagoge.