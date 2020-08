Göttingen

„Durch TikTok werde ich gerade überall groß“, sagt Rene Schmock. Täglich lädt er mehrere Videos auf die Internetplattform hoch, mittlerweile hat er fast 360.000 Abonnenten und 15 Millionen Likes. Seine Kurzfilme wurden allein in den vergangenen 30 Tagen mehr als 16 Millionen mal angesehen. Der 28-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Rene Sermond heißt, macht aus seinen Zielen keinen Hehl: „Ich möchte einmal davon leben können“, sagt er.

Angefangen habe alles als Spaß, die Werbung für TikTok sei im Netz derart penetrant gewesen, dass „man nicht daran vorbeikam“. Deshalb habe er vor einem Jahr angefangen, Filme aus seinem Alltag hochzuladen – und die kamen gut an. Mittlerweile verbringe er seine gesamte Freizeit damit, sagt der Familienvater, dessen Sohn in vielen Clips zu sehen ist.

TikTok als Reichweitenspender

Der Name Rene Schmock sei „aus Zockertagen“ hängen geblieben. Doch warum TikTok? „Ich wollte aus meinem 08/15-Leben etwas Besonderes machen“, sagt er. Die Plattform fungiere als Reichweitenspender, der Göttinger möchte sich dadurch für Firmen interessant machen. „Ich möchte mit Unternehmen kooperieren und als Influencer groß werden“, betont Schmock.

Gefilmt wird alles mit dem Handy, auch Schnitt und Upload übernimmt Schmock in Eigenregie. Das Besondere an seinen Videos ist ihre Authentizität. „Ich plane eigentlich nichts“, sagt er, „ich mache auch Videos nach dem Aufstehen, selbst wenn ich noch völlig übermüdet bin. Egal wo ich bin, ich sehe überall potenzielle Videos.“ Obwohl er „ein lustiger Typ“ sei, beleuchtet er auch ernste Themen. So beschrieb er zu Beginn der Corona-Krise Alltagssituationen und erntete dafür großen Zuspruch. Dass er „nie ein Blatt vor den Mund“ nehme, helfe dabei. Zurzeit filmt er jeden Tag einen Cheeseburger von McDonald’s, um zu sehen, wann und ob dieser anfängt, zu schimmeln: „Nach 30 Tagen beiße ich rein“, verspricht er seinen Followern.

„Ich versuche, alle zu beantworten“

„Die Leute supporten mich so krass, aber ich kann nichts zurückgeben“, sagt er. Deshalb habe er sich überlegt, dass jeder, der ihn anschreibt, namentlich auf seiner Wohnzimmerwand verewigt wird. Natürlich filmt Schmock, wie er den Namen schreibt, die Videos schickt er seinen Fans zu. Mehrere Hundert Namen zieren seinen Wohnraum bereits, täglich kommen Anfragen dazu. „Ich versuche, alle zu beantworten.“

Auf der Straße werde er immer öfter erkannt, dann erfüllt er etwa Selfie-Wünsche seiner Fans. „Das ist schon krass“, sagt Schmock. Angst, dass ihm sein Ruhm zu Kopfe steigt, hat er nicht: „Ich bin so charakterstark, ich bleibe, wie ich bin.“ Dass das nicht bei jedem so ist, habe er selbst erlebt. „Bei einigen wird es widerlich“, beschreibt er die Arroganz mancher Plattform-Kollegen. Ihn freue es, wenn Leute ihn ansprechen und er diesen eine Freude machen könne, sagt er.

Was ist TikTok? TikTok ist eines der am häufigsten heruntergeladenen Programme weltweit. Mehr als zwei Milliarden Downloads verzeichnet die App. Die Plattform verbindet die Funktionen eines sozialen Netzwerks mit dem Videoupload. Bedingung: Die hochgeladenen Clips müssen kurz sein. Hervorgegangen aus einem Streamingportal für Musikclips, wächst die Popularität weiterhin stark. Im Jahr 2018 erwirtschaftete das chinesische Unternehmen, das die Plattform betreibt, 8,4 Milliarden US-Dollar. Um die App international noch weiter voranzubringen, wurde im Mai 2020 Kevin A. Mayer, bis dato als Streaming-Chef bei Walt Disney tätig, als Geschäftsführer verpflichtet. Auf TikTok wurde vor allem durch ein virales Marketing und Influencer-Marketing aufmerksam gemacht. Zusätzlich erzeugen Internet-Challenges und Clips durch entsprechende Hashtags weitere Aufmerksamkeit und wurden teilweise zu Memes, die über TikTok hinaus bekannt sind.

Ein Traum geht in Erfüllung

„Es ist ein Traum, der anfängt, in Erfüllung zu gehen“, betont Schmock. Anfangs hätten ihn alle belächelt, in dieser Woche wolle er ein Gewerbe anmelden. Die Reichweite steige kontinuierlich, auch bei Instagram (mrschmock) und Youtube ist er vertreten. Das Wachstum könne man nicht programmieren, „man kann nur noch mehr machen“, meint er. Seinen Job als Lkw-Fahrer, die Familie und die neue Karriere unter einen Hut zu bringen, sei nicht einfach. Aber: „Dadurch, dass mir das Spaß macht, sehe ich TikTok nicht als Arbeit.“ Und schließlich habe er sein Smartphone immer dabei, sodass er rund um die Uhr aufnahmebereit sei.

Außerdem würden ihm durch seine vielen Abonnenten Personen antworten, die er sonst gar nicht kennenlernen könnte. So ist er etwa mit Kai Nussbaum, dem „German Truck Driver“ von Youtube, mittlerweile gut befreundet. „Wir waren schon zusammen in Schweden bei einem Produktionsbesuch bei Scania. Das war wahnsinnig beeindruckend“, sagt er.

Von Tobias Christ