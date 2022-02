Hannover

Die Infektionszahlen in den Schulen gehen zurück. Wie das niedersächsische Kultusministerium am Montag mitteilte, sind derzeit rund 12.530 Corona-Fälle bei den Schülerinnen und Schülern gemeldet, von den landesweit 100.000 Beschäftigten sind 1450 infiziert, darunter etwa 1040 Lehrkräfte. Komplett geschlossen sind zwei Schulen im Landkreis Göttingen, hier müssen alle Schüler zuhause lernen, an fünf weiteren Schulen sind insgesamt sieben Klassen oder Kurse im Distanzlernen. Mitte Februar hatte die Zahl der infizierten Schüler noch bei 17.440 gelegen und seit Jahresanfang hatten sich die Infektionszahlen vervielfacht.

In der Region Hannover sind laut Region aktuell sind 4137 Infektionen bei Schulkindern und 1293 Infektionen bei Kita-Kindern registriert.

Meldeportal erfasst nur infizierte Kinder in geschlossenen Kita-Gruppen

Landesweit sind nach Angaben des Kultusministeriums in den Kitas rund 325 infizierte Kinder im Vorschulalter von insgesamt 360.000 Kindern in Kitas und Kindertagespflegestellen gemeldet, zudem 215 erkrankte Fachkräfte von insgesamt rund 80.000 Beschäftigten. Das Meldeportal des Landes erfasst allerdings nur infizierte Kinder und Fachkräfte in Gruppen, die geschlossen wurden. Das heißt, die Zahl der erkrankten Personen dürfte viel höher sein. In Niedersachsen sind 13 Kitas komplett und 95 teilweise geschlossen. Insgesamt gibt es 5700 Einrichtungen. Von 5800 Kindertagespflegestellen sind acht vollständig und fünf teilweise geschlossen.

Nur noch drei Schnelltests pro Woche

Das Kultusministerium hat für das Abflachen der Omikron-Welle Lockerungen in Aussicht gestellt. So müssen sich die Schüler ab nächster Woche nur noch dreimal und nicht mehr täglich testen, ab dem 21. März wird an Grund- und Förderschulen die Maskenpflicht im Unterricht gestrichen, die Kita-Testpflicht, die erst Mitte Februar eingeführt worden war, läuft vorerst bis zum 20. März.

Von Saskia Döhner