In Bayern gilt ab kommender Woche in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine FFP2-Maskenpflicht. Schon wird diskutiert, ob man diese nicht auf ganz Deutschland ausweiten sollte. Simone Scheithauer, Professorin und Direktorin des Instituts für Krankenhaushygiene und Infektiologie der Universitätsmedizin Göttingen ( UMG), hält von derlei Ideen wenig. Im Interview erklärt sie, warum.

Was halten Sie von einer FFP2-Masken-Pflicht wie in Bayern? Sollte diese auch in Niedersachsen oder ganz Deutschland eingeführt werden?

Dies ist aus meiner Sicht keine erforderliche und verhältnismäßige Maßnahme. Die Idee hinter dem Schutz durch das Tragen von Mundnasenbedeckungen wird ja eben dadurch erreicht, dass wir alle diese tragen, uns also gegenseitig schützen. Und dazu benötigt es im Alltag keine FFP2-Masken für jeden. Es kann sogar passieren, dass man sich durch das Tragen einer FFP2-Maske persönlich sicher fühlt, dass man nicht mehr darauf achtet, seine Kontakte einzuschränken und den Abstand zu wahren. Die Maske ist hier nur ein Baustein im Präventionspuzzle.

Was ist der Vorteil von FFP2-Masken im Vergleich zu Alltagsmasken?

FFP2-Masken haben die identische Filterfunktion wie medizinische Mundnasenschutze. Diese übersteigen die der klassischen Alltagsmasken. Der entscheidende Unterschied zu medizinischen Mundnasenschutzen liegt in der besseren Anmodellierbarkeit an das Gesicht. So kann der Leckagefluß deutlich reduziert werden.

Wie funktioniert eine FFP2-Maske?

FFP2-Masken filtern sowohl die eingeatmete Luft als auch die Ausatemluft über die Maskenfläche und bieten daher sowohl einen Eigenschutz als auch einen Fremdschutz. Diese Masken bestehen aus mehreren Lagen. In der Mitte befinden sich meistens zwei bis drei Lagen eines elektrostatisch geladenen Filtervlies. Durch diese Ladung können Partikel – auch infektiöse – festgehalten werden, die sonst die Fasern durchdringen könnten. Sie werden gemäß vorgegebenen Normen geprüft und als Medizinprodukt in den Verkehr gegeben.

Wie sollte man eine FFP2-Maske am besten tragen? Welche Fehler sollte man vermeiden?

Der häufigste Fehler ist das nicht korrekte Anlegen. Bei korrektem Tragen wird das Atmen deutlich erschwert und das ist unangenehm. So lupft man oft die Maske, kontaminiert sich und die Maske und nimmt gerne einen Leckagefluss in Kauf.

Kann jeder eine FFP2-Maske tragen, ist diese also zum Beispiel auch für Kinder geeignet? Gibt es unterschiedliche Größen?

Es gibt mittlerweile extrem viele Hersteller. Nicht jede Maske passt zu jeder Kopfform und so kann das Anmodellieren erschwert oder unmöglich werden. Behelfen kann man sich mit sogenannten Haltern, die man sogar auf die eigene Gesichtsform anfertigen lassen kann.

Kann man eine FFP2-Maske mehrfach verwenden? Wenn ja, wie oft – und wie sollte man die Maske zwischenzeitlich aufbewahren?

In dem Einsatzbereich, für den FFP2-Masken gedacht sind – nämlich den beruflichen Kontext – gelten diese Masken als Einmalprodukt. Ihre Funktion wird nicht so schnell verloren, es sei denn die Masken werden durch feuchte Luft oder sonstige Kontamination feucht oder verschmutzt. Immungeschwächte sollten, sofern sie FFP-Masken benutzen, diese nach Gebrauch kontaminationsgeschützt lagern. Wenn man das FFP-Maskentragen mit seinem Arzt besprochen hat und zum Beispiel drei aktuelle Masken hat, sollte man diese hintereinander tragen und zwischendrin geschützt liegen lassen, um die Erregerdichte zu reduzieren – optimal über eine Woche.

Ist eine FFP2-Maske waschbar oder anderweitig zu reinigen?

Nicht unbedingt für den Laien. Feuchtigkeit ist keine gute Idee, eher trockene Hitze. Wärme ist auch nicht gut, da sie das Bakterienwachstum begünstigt. Es gibt einige Untersuchungen zu Aufbereitung im häuslichen Umfeld, diese kann man jedoch nicht generell empfehlen. Optimal nutzt man, sofern nicht anders empfohlen, im privaten Umfeld textile Masken, die man nach dem Tragen bei mindestens 60 Grad, besser 70 Grad wäscht.

Worauf sollte man beim Kauf einer FFP2-Maske achten, um nicht auf Plagiate hereinzufallen, vor allem, wenn man diese im Internet bestellt?

Hier gilt dasselbe wie bei allen Online-Käufen: Vermeintlich tolle Schnäppchen sind zwar billig, aber nicht preiswert. Zudem gibt es mittlerweile bessere Kontrollen und weniger Plagiate.

Nicht jeder hat das Geld für FFP2-Masken: Sollte Ihrer Meinung nach der Staat für die Kosten der Beschaffung aufkommen und wenn ja, wie?

FFP-Masken für Senior*innen sind eine gute Strategie, denn das Alter ist der wichtigste Risikofaktor für eine schwere Infektion. Darüber hinaus sehe ich den Staat hier nicht in der Verantwortung.

Gibt es derzeit eigentlich genügend FFP2-Masken auf dem Markt, um eine deutschlandweite Pflicht umsetzen zu können?

Darüber verfüge ich nicht über aktuelle Informationen. Diese Frage kann man auch nicht generell beantworten. Es wäre aus meiner Sicht auch ein klares Argument gegen eine solche Pflicht. Selbst wenn wir in Deutschland diese Pflicht umsetzen könnten, würden wir so möglicherweise Pflegepersonal in nicht so finanzkräftigen Ländern gefährden, indem wir diese wichtige berufliche Schutzmaßnahme verknappen.

Sie sehen also durch eine gegebenenfalls ausgeweitete FFP2-Maskenpflicht Probleme, zum Beispiel, dass dadurch Engpässe für medizinisches oder Pflegepersonal entstehen?

Ja, aus der Eine-Welt-Perspektive auf jeden Fall.

