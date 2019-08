Hamburg

In Hamburg wurde während einer Nacht knapp ein Drittel der Blitzer beschädigt. Unbekannte haben die Anlagen mit Farbe beschmiert, so die Polizei.

Festgestellt wurden die Beschädigungen bei einer technischen Routineüberprüfung am 1. August. Vermutlich in ein und derselben Nacht beschmierten Unbekannte die Kamera-Schutzscheibe der Blitzer in den Stadtteilen Winterhude, Eppendorf, Langenhorn, Iserbrook und Groß Flottbek.

Polizei sucht Zeugen

Von den insgesamt 34 Geschwindikgeitsüberwachungsanlagen der Stadt wurden zehn außer Gefecht gesetzt.

Die Blitzer konnten noch am selben Tag wieder gereinigt werden. Nun ermittelt die Polizei. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Hinweise.

RND/sal