Die traditionelle Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt fällt in Corona-Zeiten aus. Statt dessen steigt die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen im Mai auf sechs Prozent, in der Region Hannover ist sie noch höher. Bei den Arbeitsagenturen im Land verzeichnet man dennoch auch positive Signale: Es werden wieder mehr freie Stellen gemeldet.