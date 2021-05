Hannover

Nachdem die Landesregierung zu Beginn der Woche angekündigt hatte, die kommenden Impfstofflieferungen vorrangig für die Zweitimpfungen einzusetzen, nimmt die Kritik nicht ab. Zwar werden die Erstimpfungen nicht komplett ausgesetzt, dennoch ist die Verwunderung über die Kommunikation der Landesregierung groß – und das auch unter den Regierungsfraktionen SPD und CDU.

Aus CDU-Kreisen wird Kritik an der Kommunikation laut. Mitarbeitende des Sozialministeriums haben den Ministerpräsidenten offenbar ins Messer laufen lassen. „Es muss sich schon länger abgezeichnet haben, dass sich die Impfstoffmenge nicht erhöht“, sagt ein Fraktionsmitglied. Auch aus SPD-Kreisen ist zu vernehmen, dass die Kommunikation schon früher hätte stattfinden müssen. Aus Teilen der Landesregierung ist derweil zu hören, dass das Problem bekannt gewesen und bereits kommuniziert worden sei.

Bund setzt bei Impfstofflieferung vorrangig auf Praxen

Noch am Dienstag warb Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für den Impffortschritt und die steigende Quote der Erstimpfungen im Landtag, am Abend stellte sich dann aber heraus, dass das gelieferte Vakzin in den kommenden Wochen nicht zu einer signifikante Steigerung der Quote der Erstimpfungen führen werde. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte die Landkreise aber am Morgen in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass der gelieferte Impfstoff vorrangig für die Zweitimpfungen eingesetzt werden müsse.

In einem Schreiben vom Mittwoch an die Fraktionen, das der NP vorliegt, stellte die Gesundheitsministerin klar: „Letztendlich möchte ich betonen, dass der Bund leider die Impfzentren auf eine Grundlast begrenzt hat. Die Mehrheit der Impfungen sollen in Deutschland durch das ärztliche System erfolgen.“ In der Woche erhalten die Impfzentren rund 240.000 Dosen.

Kritik an Öffnung der Priorisierungsgruppe drei

Ein Fakt, der aber auch aus Sicht der Oppositionsfraktionen schon länger absehbar gewesen ist. Sie kritisieren zudem, dass die Gesundheitsministerin in diesem Wissen noch in der vergangenen Woche die Priorisierungsgruppe drei geöffnet hat.

Stefanie Geisler, Sprecherin des Sozialministeriums, wies die Kritik am Freitag in Hannover entschieden zurück: „Wir haben die Priorisierungsgruppe drei für einen Platz auf der Warteliste geöffnet.“ Es sei nicht um eine Terminvergabe gegangen.

Doch so scheint das offenbar nicht angekommen zu sein – auch Teil der Justiz, die zur Priorisierungsgruppe drei gehören, zeigen sich verärgert. „Stephan Weil spielt mit der Hoffnung der Menschen, die seit nunmehr 14 Monaten in der Landesverwaltung und der Justiz den Laden trotz aller Widrigkeiten am Laufen halten“ sagte der Vorsitzende des Niedersächsischen Richterbundes (NRB), Frank Bornemann.

